Llum i So 2025: la FSMCV reivindica el paper essencial de la música en la Magdalena

Des de la desfilada de les gaiates fins al Magdalena Vítol, la música és un element essencial en la celebració de les festes fundacionals de Castelló. Centenars de músics de les societats musicals de la província omplen els carrers amb pasdobles i melodies populars, acompanyant els festers en cadascun dels actes i fent vibrar a veïns i visitants.

Musics en Magdalena / Levante-EMV

Un any més, la FSMCV ha volgut traslladar un missatge clar amb la seua campanya Llum i So 2025, plantejant una reflexió: què seria la Magdalena sense la música? Una pregunta que posa en valor el treball de les bandes en una festa on la música és una part fonamental de la seua identitat.

La música, la banda sonora de la festa

Per a qui viu la Magdalena des de dins, la música no és un simple acompanyament: és el so que fa que la festa es visca amb més emoció. Així ho expressa Lucia Andreu, membre de la Gaiata 7 'Cor de la Ciutat', una de les participants en la campanya de la FSMCV: “Quan anem amb el desfile de gaiates, escoltar a les bandes de música tocar el ‘Rotllo i canya’ és el millor que hi ha. És la banda sonora de les nostres festes. La música és la festa”.

Un sentiment que comparteixen altres festers que no poden concebre una Magdalena sense música: “Per a mi, la música és indispensable en la Magdalena. Simplement, sense música, no és Magdalena”, així ho explica Beatriz Also, madrina de la Gaiata 7 'Cor de la Ciutat'.

Amb la campanya Llum i So 2025, la FSMCV ha volgut reforçar aquest missatge i donar veu als qui viuen la festa en primera persona, demostrant que la música no només acompanya, sinó que forma part de l’essència mateixa de la celebració.

Un missatge de reivindicació

Com en cada edició, la FSMCV utilitza la seua presència en xarxes socials per a compartir el testimoni dels músics i festers que han participat en la Magdalena. Des de joves que han desfilat per primera vegada fins a músics amb anys d’experiència en la festa, tots han compartit el que significa per a ells la música en aquests dies.

Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, la música de banda és una part inseparable de qualsevol festa tradicional valenciana. “Som un element indispensable de cada festa a la Comunitat Valenciana perquè representem un dels nostres grans valors culturals. El valor que aportem a Magdalena i tantes altres festivitats és incalculable”.

A més del seu valor emocional, la música en la Magdalena representa també un impuls fonamental per a les societats musicals, que cada any mobilitzen a centenars d’intèrprets en un dels seus moments més importants del calendari.