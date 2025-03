Francisco González Llopis, Bibliotecari-Arxiver de l’Ajuntament d’Alginet

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

Cartes d’hivern, d’Agustín Fernández Paz.

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

El iaio a Nova York.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

La mala costumbre, de l’escriptora Alana S. Portero

Un llibre valencià que sempre recomanes.

No sol recomanar cap llibre en concret, però sí que intente tirar per a casa i recomanar llibres d’escriptors de Sueca (Víctor Labrado, Josep Franco i Manuel Baixauli, per exemple) i escriptors o escriptores d’Alginet (Josep Lozano, Urbà Lozano, Magda Añon o Àlan Greus).

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

La fràgil memòria, de Josep Lozano.

Quina és la primera lectura que recordes?

Sincerament, no recorde cap lectura en concret. A mi de xicotet m’agradaven molt els còmics d’Astèrix i Obèlix.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

Hi ha vegades que sí, però també és perquè he de llegir per al club de lectura de la biblioteca.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

En el sofà de casa, de bon de matí.

Una frase que recordes de les teues lectures.

La veritat és que no recorde cap frase en concret, però em quede amb aquesta del llibre Aforismes de Joan Fuster: “Un bon llibre sempre és una provocació”.

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Joan Fuster.

Quin gènere t'agrada més?

La novel·la negra.

Quina és la teua editorial de referència?

Bromera.

La teua biblioteca personal està organitzada?

No massa.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Periodista.