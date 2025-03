El Museu de Prehistòria visibilitza les dones arqueòlogues

La biblioteca del Museu de Prehistòria de València, propietat de la Diputació de València, acull dimarts a les 18:15 h l’audiovisual "Off the archaeological record", dirigit per Katia Calmet Valle, amb guió de Paloma Zarzuela Gutiérrez. Este audiovisual forma part de la investigació de la tesi doctoral de Paloma Zarzuela, qui indaga en la situació de les dones en el desenvolupament professional de l’arqueologia.

El documental, que va ser estrenat en el Museu Arqueològic Nacional de Madrid el passat 16 de gener, explica les històries de vida de set arqueòlogues espanyoles de diferents generacions. Expliquen les experiències de les dones dins de la professió, passant per la precarietat, el lideratge, la maternitat o la sororitat, qüestions que influïxen en la continuïtat (o no) de les carreres laborals de les dones.

El film traça un recorregut compartit per les generacions passades, presents i futures per a reivindicar la igualtat de gènere en l’arqueologia. El principal objectiu és poder donar visibilitat a la situació de les dones arqueòlogues. Després del visionat hi haurà un debat.