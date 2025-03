Teresa Gomis: “En moments de canvi com l'actual, la gestió de la informació i del coneixement és importantíssima per al progrés”

Teresa Gomis va assumir la presidència del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) el passat 15 de febrer. Afronta els pròxims tres anys de legislatura amb il·lusió al capdavant d’una junta de continuïtat que integra a l’anterior presidenta, Yolanda Puchades, com a vocal de comunicació.

Com ha anat aquest mes i com encares la legislatura?

L'inici ha sigut molt agradable. Els companys i les companyes col·legiades em donen molt de suport i moltes felicitacions des que es va fer pública la candidatura. Sobre com s'encara la legislatura, hi ha moltíssima il·lusió, perquè crec que si no tens il·lusió no has de posar-te en aquests projectes. I estic molt contenta amb les nou persones en total que estan participant de la junta. I tenim projecte, que és el més important.

Quin és aquest projecte?

Per una part, ens dedicarem al que s'ha dedicat sempre el nostre col·lectiu professional: la defensa de les nostres professions, oferir al col·lectiu col·legiat, però en general a tot el col·lectiu professional, una formació diversa i innovadora. I també, per altra part, contribuir a la valoració i a la visibilització de les nostres professions en la societat, impulsar la informació entre tota la població i eliminar l'escletxa digital. En moments de canvi com l'actual, la gestió de la informació i del coneixement és importantíssima per al progrés social, cultural i econòmic. Si anem al concret, hem de tindre una formació també des del punt de vista acadèmic adequada. També necessitem una valoració dels arxius municipals, que són serveis públics molt importants per a la ciutadania, la història i la transparència, i de vegades no són suficientment coneguts.

Defenses que les biblioteques són centres d’Atenció Primària en matèria de cultura. Com integrareu aquest pensament en aquesta legislatura?

Oferim formació molt actual a tot el col·lectiu professional per anar adaptant-nos i estar al capdavant de la gestió de la informació i del coneixement en els nostres pobles. Som els primers que som exigents amb nosaltres mateixos. Per altra, hem de fer que es complisca la llei, que diu que ha d'haver-hi biblioteques en tots els pobles de més de 5.000 habitants i proposa que en aquells amb menys habitants també hi haja una biblioteca. I al seu capdavant ha d'haver-hi personal especialitzat. Hi ha encara molts pobles valencians que no compleixen la normativa. I és una reivindicació del COBDCV: que en cada biblioteca n'hi haja el personal adequat i suficient ni menys ni més que per a donar el millor servei possible.

Com estan actualment les biblioteques i els arxius valencians després de la dana?

Cada servei té un grau d'afectació diferent, estan en diferents moments. Paiporta, per exemple, ja fa unes setmanes que està donant el servei a les plantes altes a través d'un accés provisional, i en la planta baixa està començant el projecte per a la rehabilitació.

En altres espais, com Algemesí s’està iniciant la rehabilitació de la seua biblioteca, també del seu arxiu intermedi, i han posat en marxa un projecte perquè el poble no es queda sense servei: un bibliomercat, un espai per a la biblioteca en el mercat municipal.

Però és veritat que n'hi ha alguns espais que no han començat la seua rehabilitació.

Hi ha unes ajudes del Ministeri per a la recuperació i rehabilitació d’espais, però no n’hi ha una ajuda específica per a la rehabilitació del servei. Estem intentant treballar al respecte amb la Conselleria, a través de la Direcció General de Cultura.

Alguna valoració final?

Durant aquests tres anys que estarem al capdavant del col·legi tenim grans reptes i grans fites. Vam celebrar l'última Jornada Valenciana de Documentació, titulada Reset, sobre IA aplicada als nostres serveis, ara estem preparant la de 2026. També tenim els Premis Samaruc, que vam assumir en el 2024, i anualment tenim una cita molt important en la literatura infantil i juvenil valenciana i que ja estem preparant en la següent edició del 2025. A més, el 2026 celebrem el nostre aniversari, farem 20 anys l'any que ve.