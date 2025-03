El Certamen de Bandes de la reconstrucció

La Diputació de València ha presentat este dimarts la 48a edició del seu Certamen de Bandes, un esdeveniment que enguany pretén ser “un homenatge a totes les societats musicals, músiques i músics afectats per la dana i, per descomptat, a les víctimes del tràgic episodi registrat a la província”. En el missatge han coincidit el president, Vicent Mompó, i el diputat responsable de Bandes, Ricardo Gabaldón, que han comparegut davant els mitjans en vespres del concurs que se celebrarà el pròxim cap de setmana en el Palau de la Música de València.

El president Mompó ha començat la seua intervenció assegurant que “en la nostra terra la música és molt més que un llenguatge universal; és una manera de ser i entendre la vida que unix a les valencianes i valencians”. El màxim responsable provincial ha considerat que la música “també pot ser refugi i un motiu d'esperança en moments difícils”, i ha apostat per “el paper que juguen les bandes de música en la reconstrucció i en el repte de retornar als pobles afectats la seua ànima i la seua identitat”. Vicent Mompó ha avançat que el ple de març inclourà la moció per a declarar 2025 com a Any Amparito Roca, en reconeixement al pasdoble compost pel Mestre Teixidor fa un segle.

Per part seua, el diputat de Bandes de Música, Ricardo Gabaldón, ha donat la benvinguda al pati dels Scala a la nodrida representació de les agrupacions participants, així com al director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, i als membres de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Després dels concordes de ‘La vida és bella’ interpretats pels saxofons del quartet ElleSax, Gabaldón ha optat per la “coherència enfront del sofriment”, coincidint amb el president que la música del 48é Certamen de Bandes “pot i deu ser un bàlsam per a la província, tant per als ajuntaments i ciutats afectades com per a la resta”.

El responsable provincial de Bandes de Música ha repassat les novetats d'un certamen que avança la convocatòria a la fi de març per a fomentar la participació, al no coincidir amb altres esdeveniments, i que facilita a les agrupacions la intervenció de músics i músiques per a completar les seues formacions de cara al concurs. Estes mesures, junt amb l'increment en la quantia dels premis, “han provocat que s'hagen completat totes les categories, fins i tot amb bandes que han hagut de quedar com a reserves per a la pròxima edició”, ha assenyalat Gabaldón, qui ha destacat igualment “l'esforç que estem realitzant per la internacionalització de les nostres bandes, incentivant la programació de concerts tant de les guanyadores com d'altres agrupacions en esdeveniments nacionals i internacionals”.

Dotze bandes, quatre categories

El cap del servici de Cultura, Josep Vidal, ha explicat els detalls tècnics d'un certamen que tindrà lloc el dissabte 29 i el diumenge 30 en el Palau de la Música amb accés gratuït, i que serà retransmés en streaming pels canals Vimeo i Youtube de la Diputació. El jurat estarà presidit per la compositora, pianista i escriptora Marisa Manchado, amb Josep Vicent Egea, Beatriz Fernández, Roberto Gianola i Cristóbal Soler com a vocals.

La jornada inaugural del certamen provincial té programada la competició en les seccions Quarta, al matí, i Primera, a la vesprada. En la Secció Quarta, per a agrupacions amb menys de 40 músics, participaran tres bandes de València. El Centre Instructiu Musical Tendetes obrirà el concurs, seguit de la Societat Musical La Unió Tres Forques i la S. M. Amics de la Música de Benifaraig. La banda reserva, que participarà en 2026, és la Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel.

La Secció Primera l'obrirà el Centre Instructiu Musical Santa Cecília de Puçol, seguit del Centre Artístic Musical de Bétera i la Societat Musical Santa Cecília de Guadassuar. La reserva en la màxima categoria, amb bandes d'entre 70 i 90 músics, serà la Lira i Casino Carcaixentí SMR.

Per a la matinal del diumenge queda la Secció Tercera, per a bandes d'entre 40 i 50 músics. Concursarà en primer lloc la Unión Musical d'Higueruelas, seguida de la Unió Musical d’Algímia i l'Agrupació Musical Santa Cecília del Grau (València). La Unió Musical de Montcada serà la reserva que té garantida la seua participació en la pròxima edició del certamen. I finalment, a la vesprada tindrà lloc el concurs en Secció Segona, amb associacions musicals d'entre 50 i 70 integrants. La Societat Artístic Musical La Unió de Quart de Poblet serà la primera en intervindre. A continuació ho faran la Societat Musical La Familiar de Benissanó i la Unió Musical d’Aldaia, quedant com a reserva per a 2026 la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet (València).

Peces obligades i premis

Quant als premis publicats en la convocatòria del passat mes d'octubre, la banda amb la màxima puntuació en Primera pot rebre 5.500 euros, la de Segona 4.500, la de Tercera 3.500 i la de Quarta 2.500 euros, als quals caldrà sumar mil euros si s'aconseguix menció d'honor. Al seu torn, les agrupacions inscrites rebran una ajuda a la participació que serà de 7.000 euros en la Secció Primera, i de 6.000, 5.000 i 4.000 euros respectivament per a la resta de seccions, amb independència de la decisió final del jurat integrat per professionals de la música.

El diputat Gabaldón ha ressaltat que l'incentiu “reconeix l'esforç que fan les bandes en el seu dia a dia, fent front a despeses com el d'instruments o desplaçament per a poder estar a peu de carrer amenitzant les nostres festes i esdeveniments”. “No volem que cap banda que desitge participar en el certamen deixe de fer-lo per una qüestió econòmica”, ha afegit el diputat, que ha convidat a tots els ajuntaments a assistir a la festa de la música de banda organitzada cada any per la Diputació.

Les peces d'obligada interpretació per part de les bandes participants seran ‘Rituals i Sortilegis’, de Pedro Salinas, en Secció Primera; ‘Ritual del Foc’, de David Penadés-Fasanar en Segona; la ‘Cleopatra’ d'Amparo Edo en Tercera; i el ‘Solstitium’ de Raquel Sánchez en Secció Quarta. A estes composicions se sumaran les peces triades per cadascuna de les agrupacions que participen en el certamen. En paraules del president Mompó, qui ha reivindicat el potencial musical d'una Comunitat amb més bandes que municipis, “deixem que la música sone més que mai, per les víctimes de la dana i per l'orgull de ser valencians”.