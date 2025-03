CaixaForum viatja al cor de la literatura amb ‘En altres Paraules’

La Fundació ‘la Caixa’ presenta per segon any el festival ‘En altres paraules’, una iniciativa del CaixaForum València amb la paraula com a columna vertebral d’una àmplia programació.

Del 13 al 25 de maig, el centre cultural acollirà veus de referència en una sèrie d’activitats al voltant de la literatura. En aquest festival hi haurà espai per a conferències, diàlegs, concerts i espectacles.

Els diàlegs literaris del festival enguany començaran el 15 de maig amb la conversa entre Leila Guerriero i Pol Guasch. Guerriero és periodista especialitzada en perfils i una de les autores de no-ficció més reconegudes de l’actualitat. Guasch és poeta i tots dos autors faran una dissecció de la seua escriptura —la d’ella, de no-ficció; la d’ell, de ficció— a la recerca de rastres d’altres escriptures, però també de cançons, pel·lícules i mirades.

L'escritpor Pol Guasch. / Maria Ródenas

El segon i últim diàleg amb la literatura serà el 22 de maig amb els escriptors Enrique Vila-Matas i Marta Carnicero.

Més enllà de les paraules

La diferència d’aquest festival és el seu perfil mutiformat. En aquesta línia, i coincidint amb el tret de sortida del festival, el 13 de maig se estrenarà l’espectacle Una conversa impossible amb Mercè Rodoreda, Blai Bonet, Jaume Fuster, Teresa Pascual, Carles Rebassa i Martí Sales. Es tracta d’una producció pròpia, dirigida per La Sullivan, amb audiovisuals de Núria G. Lorang i escenografia i llums a càrrec d’Oscila, en què tres autors clàssics dialoguen amb tres autors vius contemporanis, en una conversa epistolar impossible.

Encara en l’àmbit de les arts escèniques, el 20 de maig arribarà a CaixaForum la proposta Thoreau: la vida als boscos, en què Joan Amargós farà una lectura dramatitzada dels textos Walden, o la vida al bosc i Caminar per endinsar els espectadors en l’experiència i les reflexions del filòsof estatunidenc H. D. Thoreau (1817-1862), que va passar dos anys en una cabana que ell mateix va construir a la vora d’un llac de Massachusetts.

Es tracta d’una dramatúrgia dirigida per Marina Espasa. Amb la veu d’Amargós com a guia, els visitants faran una reflexió sobre la natura i l’estat salvatge, sobre la llibertat que comporta la vida autosuficient i sobre la influència tant del transcendentalisme com de certes filosofies orientals.

Experiències musicals a través de la paraula

Com a continuació dels espectacles que parteixen de la paraula, CaixaForum València presenta el 16 de maig l’actuació d’Astrid Sonne. La compositora i violista danesa crea paisatges sonors en els quals l’electrònic i l’acústic conviuen en un equilibri hipnòtic. Al seu univers musical, sempre en evolució, s’hi suma la seva pròpia veu com un instrument més amb el seu darrer àlbum, Great Doubt (2024), en què es desdibuixen els límits entre el so i l’emoció.

I per tancar les propostes musicals, el diumenge 18 de maig, el quartet de Dani Nel·lo combinarà el llenguatge del seu saxo amb textos propis i d’escriptors com Max Aub o Carlos Zanón, i també tocarà temes dels seus àlbums Noir, Tesoro Recordings i del seu darrer disc, Bric-à-Brac.

Experiències poètiques amb sabor de tardeo

La programació del festival En altres paraules s’estendrà també els dissabtes amb una trobada entre la literatura i la música que ens descobrirà els ritmes dels textos i explorarà com ressonen les lectures.

L’Àgora del centre cultural serà l’escenari el 17 de maig del Tardeo poètic: La primera persona, amb el compositor rei de l’indie-pop espanyol per excel·lència, Nacho Vegas, i el músic i escriptor de moda Hans Laguna conversaran en clau musical sobre l’ús de la primera persona com a norma en la música popular contemporània. No és casual que les estrelles del pop recorrin cada cop més a les lletres de caràcter autobiogràfic i confessional per construir una imatge d’autenticitat; una màxima indiscutible en la carrera musical de l’asturià Nacho Vegas.

Nacho Vegas. / L-EMV

Les protagonistes del Tardeo poètic següent, que tindrà lloc el 24 de maig, seran la cantant i compositora Ede i l’escriptora Berta García Faet. Totes dues exploraran les potencialitats de la tendresa a través de la música i la literatura. La jove artista Ede acaba de presentar el disc Lucero, amb el qual ha transcendit el format més acústic, íntim i senzill del seu primer treball, Tranquila. Berta García Faet és autora de l’assaig El arte de encender las palabras (Barlin, 2023) i de diversos llibres de poesia, com Corazonada (2023), entre d’altres.