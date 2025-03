Mediterrània Consort i Aurora Peña exploren la influència napolitana

El Palau de les Arts Reina Sofia proposa un viatge per la influència de l’Escola Napolitana en la música espanyola del S. XVIII de la mà de la formació especialitzada Mediterrània Consort i la soprano Aurora Peña aquest divendres, en el Teatre Martín i Soler.

El cicle ‘Els Arts és Barroc i Música Antiga’ manté la seua aposta pel teixit musical valencià amb el debut d’aquest nou projecte musical que dirigeix el concertista i professor de flauta de bec, David Antich, que actuarà acompanyat de la també valenciana Aurora Peña, una de les veus de referència en el repertori barroc i clàssic.

Sota el títol de ‘La mirada de Parthenope’, en referència al primer nom de la ciutat de Nàpols, Mediterrània Consort s’endinsa en el fructífer intercanvi musical gràcies al període en què la metròpoli italiana va ser part del Regne d’Espanya.

El programa intercala obres d’Ignasi de Jerusalem, Giovanni Zamboni, Francesco Mancini, Domenico Carrall i Riccardo Broschi, amb espanyols com José de Nebra, Antoni Martín i Coll i la presència de valencians com Joan Baptista Cabanilles i Francisco Hernández Yllana.

Fundada per David Antich en 2015, Mediterrània Consort està formada per músics d'alt prestigi en la divulgació, docència i interpretació de Música Antiga i Barroca a Espanya. Els seus treballs, en els quals combinen el rigor artístic amb la passió interpretativa mediterrània, han valgut a l'agrupació nombrosos premis de revistes especialitzades, així com l'aplaudiment de públic i crítica.