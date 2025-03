Estem envoltats d’éssers humans que els agrada presumir. La vanitat és un orgull que afecta els qui tenen bones qualitats i sobretot a aquells que realment no posseïxen mèrits lloables. Amb la intenció de definir l’actitud d’estos últims, la llengua proporciona la locució ‘bufar en caldo gelat’. L’expressió indica que es fa ostentació d’una situació benestant inexistent. A més, comunica que fem un esforç inútil.

M’encisa menjar caldo. Si es tracta de putxero, millor. Quan era menut, no ho agraïa tant. Recorde que a mon pare li agradava molt. A mi em feia igual. Però, hi ha coses que s’hereten de generació en generació. No en som conscients fins que ens fem grans. El gust pel plat caldós l’han heretat les filles. Quan entra el líquid calent en la boca, em reconforta. Pareix que calme les inquietuds i encoratge a seguir el dia amb optimisme. Crec que eixa és la causa per la qual entenc el que significa ‘bufar en caldo gelat’ i no m’agrada la gent que abusa de fer-ho.

Persones que ‘bufen en caldo gelat’ les trobem per tot arreu. Qualsevol professió compta amb especialistes en este menester. Potser en la classe política observem principalment a individus que presumixen de poder que realment no té. No sé si això resulta un mal endèmic. El president del govern ‘bufa en caldo gelat’ quan diu que presidix un govern fort i no reconeix que especialment depén dels desitjos d’un partit independentista ‘socioliberal’. Trobe que també el president valencià ‘bufa en caldo gelat’, quan declara que Sánchez no té el que s’ha de tindre per a aprovar el pressupost. Afirmacions com eixes, independentment de qui les pronuncie, em resulten desagradables i agressives.

A vegades, ens encabotem a dedicar els esforços a coses que realment no paguen la pena. Les hem fet sempre i sap mal no continuar realitzant-les. Això significa que és estèril el treball i que ‘bufem en caldo gelat’. Les faenes sacrificades per a aconseguir objectius estan bé, encara que la capacitat per detectar el final d’una etapa és també necessària. Hem de tancar treballs, relacions i accions quan ja no aporten als altres o a nosaltres mateixos.

En definitiva, mirem amb cura aquelles persones que volen enganyar-nos ‘bufant en caldo gelat’ i tampoc ens esforcem treballant inútilment pel que resulta estèril. La humilitat és una virtut dels grans.