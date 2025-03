S’internacionalitza l’Orquestra de València

L’Orquestra de València visitarà Viena l’any 2026. L’Orquestra oferirà un concert en la Großer Saal, la sala principal del Musikverein, un concert que serà dirigit per Alexander Liebreich i que comptarà amb el duo de piano Silver-Garburg com a solistes.

La cita serà el 16 d’abril de l’any que ve, en un programa englobat en el cicle de la Jeneuse-Musikerleben, en el qual el públic austríac podrà escoltar en primer lloc el Daphnis et Chloé / Suite de ballet núm. 2; el Quartet per a piano núm. 3 en do menor, Op. 60 de Johannes Brahms, amb arranjament per a piano a quatre mans i orquestra de cordes per Richard Dünser, per a tancar amb l’emblemàtic poema simfònic Així parlà Zaratustra de Richard Strauss.

The maiden from the sea. Hosokawa Palau. / Foto Live Music Valencia

El director del Palau, Vicente Llimerá, s’ha mostrat molt satisfet per la nova eixida de la formació simfònica valenciana a l’estranger, «a debutar en un teatre llegendari i tremendament exigent com és el Musikverein de la capital austríaca, el que comporta un pas ferm i decidit en el procés d’internacionalització que estem duent a terme». El concert ja està anunciat i les entrades a la venda.

També forma part d’eixe procés la producció de diversos concerts de l’Orquestra de València per part d’Accentus Music.

El diumenge en La 2

Este diumenge, la 2 de TVE retransmetrà a les 08.30 hores el Concierto de Aranjuez del mestre Rodrigo, dirigit per Liebreich i amb la guitarrista Ana Vidovic. En este sentit, Llimerá ha incidit en què «és importantíssim treballar amb una productora de la qualitat i prestigi d’Accentus Music, que ens permet tindre una gran visibilitat internacional a través de diversos canals artístics».

Concert

Igualment, l’Orquestra de València i Alexander Liebreich estrenaran a Espanya, hui a les 19.30 hores a la Sala Iturbi, l’òpera de Toshio Hosokawa The Maiden of the Sea amb llibret del mateix compositor, text d’Oriza Hirata i basat en l’obra de teatre Noh Futari Shizuka. Hosokawa, qui va assistir ahir a l’esdeveniment de València Music City, és compositor resident en la present temporada i acaba de rebre el Premi Fundació BBVA «Fronteres del Coneixement en Música i Òpera». L’argument, dos personatges, Helen, una jove refugiada i Shizu, un esperit difunt que canta el seu dolor per la guerra, entaulen un poètic diàleg. L’autor nipó oferix hui una classe magistral a joves estudiants i demà, prèviament al concert, a les 18.15 hores a la Sala Rodrigo, el públic podrà assistir a una xarrada introductòria.

És la primera vegada que podrà vore’s en el Palau de la Música una mostra del teatre Noh de la tradició japonesa a través de la versió semiescenificada d’esta òpera, la direcció escènica d’Andreas Morell i amb escenografia i disseny de llum d’Adán Hernández Salazar. Intervindran la soprano Christina Daletska i Ryoko Aoki, veu noh, que és una artista única i pionera en este gènere, tradicionalment executat per homes, que té les seues arrels en el segle VIII. Pràcticament desaparegut en l’era Meiji i amenaçat després de la IIGM, el teatre Noh ha recuperat l’esplendor com a principal forma de teatre japonés, que ha influït tant en el teatre de titelles com en el Kabuki.