L’Escalante s’ompli de circ, dansa i música en els pròxims espectacles

Les famílies podran disfrutar del clown més contemporani, la dansa en els seus diferents llenguatges o la música de la mà de l'Escalante durant els pròxims caps de setmana. El teatre de la Diputació de València encara la recta final de la seua 39a temporada amb diversos espectacles en Ribes Espai Cultural i el Teatre Principal, i estarà present de nou en el Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar i Dansa València per a reforçar l'acostament de les arts escèniques a la comunitat educativa i el públic familiar.

Clown i titelles

L'Escalante despedirà març amb dos propostes pensades especialment per a la infància. Este dissabte a les 17.00 hores en Ribes Espai Cultural, Pau Palaus crearà amb ‘Embolic’ un vincle pròxim amb els espectadors i espectadores des de la fragilitat del pallasso. El seu clown intergeneracional posarà en escena un embull de pensaments i emocions que confluïxen entre el riure i el joc.

'Tana', de la companyia italiana TPO. / Dival

A més, estarà per tercer any consecutiu en el Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar amb ‘Un hilo me liga a vos’, una obra de teatre de titelles amb música en directe sobre els mites grecs. La companyia La Tartana, Premi Nacional de teatre per a la infància d’Assitej en 2017, acostarà els personatges de la mitologia grega més icònica a través dels poemes de Beatriz de Ory. Serà hui a les 19.30 hores en Teatre El Musical (TEM), les invitacions estan ja disponibles en la web del festival.

Present en una nova edició de Dansa València

L'Escalante tornarà a estar present en una nova edició de Dansa València amb l'objectiu d'acostar la dansa a tota la família a través de peces no infantilitzades. Marc Lacourt i Delphine Perret tindran una trobada inèdita entre coreògraf i il·lustradora amb ‘¿Por qué un árbol es una gallina?’, una peça que proposa jugar i canviar l'orde preestablit de les coses construint un món ple de poesia. La companyia francesa de Lacourt demostrarà que tot és possible en un escenari emmarcat per pissarres negres on la dansa es convertix en dibuix i el dibuix en dansa. Serà en Ribes Espai Cultural el dissabte 5 d'abril a les 17.00 hores i el diumenge 6 a les 11.30 hores.

Per a la primera infància arriba ‘Tana’, que significa cau, refugi d’animal salvatge en italià. Amb escultures de tela i teixits lleugers, Valentina Sechi i Giulia Vacca, de la companyia italiana TPO, donaran vida a paisatges fantàstics perquè els animals puguen resguardar-se i ser una inspiració per al públic. Una experiència sensorial que tindrà lloc el dissabte 12 a les 17.00 hores i el diumenge 13 a les 11.30 hores en Ribes Espai Cultural.

El paisatge coreogràfic de 'Muerta de amor'. / Dival

Per al públic adult, l'Escalante proposa ‘Muerta de amor’, amb la qual Manuel Liñán buscarà el manteniment a través de l'emoció i la carn per a convidar als espectadors i espectadores a comprendre la necessitat humana de relacionar-se. Una dotzena d'artistes seran guies en un paisatge coreogràfic amb caràcter de copla que apunta a diferents atmosferes: el desig, la fantasia, la provocació. L'obra va obtindre els premis Fatiguillo a millor espectacle i millor cos de ball en la Bienal de Sevilla 2024 i es podrà descobrir en el Teatre Principal de València el 12 d'abril a les 21.00 hores.

La Banda Orquestral Benèfica d'Actes Sepulcrals (B.O.B.A.S) de la companyia de Jimena Cavalletti. / Dival

Del drama a la comèdia

L'exterior de Ribes Espai Cultural serà escenari d'un enterrament on el capellà i el mort no arriben. La Banda Orquestral Benèfica d'Actes Sepulcrals (B.O.B.A.S) de la companyia de Jimena Cavalletti haurà d'acompanyar al públic en esta incòmoda espera amb un clown clàssic i també contemporani que transformarà esta situació dramàtica en una comèdia d'accidents. La proposta ha guanyat, entre altres, el premi a Millor Espectacle de Carrer de Feten i el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada en 2024, i tindrà funcions per a les famílies el dissabte 12 a les 17.30 hores.