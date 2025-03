El ‘Botifarra’ arriba al Principal amb ‘Les veus secretes’ per la dana

La gira ‘Les veus secretes’ de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de València i Pep Gimeno ‘Botifarra’ arriba este diumenge, 30 de març, al Teatre Principal de València. El projecte musical, impulsat per l'àrea d'Igualtat que dirigix la vicepresidenta primera de la Diputació, Natalia Enguix, destinarà a entitats culturals afectades per la dana la recaptació íntegra del concert que se celebrarà este cap de setmana en la capital, a iniciativa de la vicepresidenta Enguix i Pep Gimeno.

L'espectacle, que ja ha esgotat totes les entrades, “ens mostra el paper que juguen les dones en la conservació de la música tradicional i la cultura valencianes”, explica Natàlia Enguix, qui mostra la seua satisfacció per poder “ajudar a entitats culturals que han patit els efectes de la dana al fet que continuen sent espais de trobada i expressió per a tota la ciutadania”.

Des del Micó Entertainment han confirmat que el concert (diumenge 30 de març, 19:00 hores) “serà molt especial i diferent de les actuacions que hem vist durant la gira per les comarques valencianes”. Així, està previst la col·laboració de Sandra Monfort & Abril o Thíasos Coral en este concert que es gravarà sota la producció de Barret Films per a la seua posterior emissió en la televisió pública valenciana, À Punt.

L'espectacle està dividit en quatre actes que, en paraules de Pep ‘Botifarra’, “poden ser les estacions, però també el pas del temps”, destacant el paper determinant que juguen les dones en la conservació de la música tradicional i la cultura valencianes. En este sentit, la diputada Enguix recorda que “el 80% de la cultura que conservem és gràcies a les dones. Esta gira que ha visitat fins a nou comarques posa en valor a eixes mares, iaies i ties que conserven la música tradicional valenciana i no hi ha ningú millor que Pep per a portar la veu d'eixes dones per tot el territori”, assenyala.

El projecte que aterrarà el diumenge 30 de març en el Teatre Principal de València va iniciar el seu gira el passat 14 de desembre a l'Auditori d'Olocau, i ha visitat ja Bicorp; Massalfassar, Turís, La Font d'en Carròs, Sagunt, Albalat de la Ribera, La Pobla Llarga, Canals, Corbera, el Real de Gandia i Barxeta, este mateix divendres. La gira es tancarà el pròxim 4 d'abril en el Teatre Echegaray d'Ontinyent.