Biar acull la 12a edició del Festival “Música i Família” amb la participació de la Banda Jove

El pròxim diumenge 30 de març, Biar es convertirà en l’epicentre musical de la Foia de Castalla – Alt Vinalopó amb la celebració del Festival “Música i Família”, una iniciativa impulsada per la FSMCV, la Diputació d’Alacant, l’Ajuntament de Biar, la Societat Unió Musical de Biar i la Comunitat Energètica de Biar.

festival música y familia / Levante-EMV

Aquest festival, que celebra enguany la seua dotzena edició, està consolidat com una de les activitats més entranyables dins de l’àmbit cultural valencià. Després de la seua edició anterior a Cocentaina, torna amb força per a oferir una jornada on la música, la convivència i el vincle entre generacions són els protagonistes.

Música que uneix famílies

El projecte “Música i Família” naix amb una doble finalitat. D’una banda, vol acostar el món dels instruments musicals als més menuts i als seus familiars, permetent que coneguen de prop les famílies d’instruments que conviuen en una banda o orquestra. D’altra banda, busca enfortir el vincle entre els músics joves i el seu entorn més pròxim, creant un espai de complicitat i transmissió entre pares, mares, fills i filles.

“Música i Família” acosta els instruments i les bandes a xiquets i famílies, reforçant els vincles entre generacions a través d’una jornada de convivència i emoció musical

A les 11:00 hores tindrà lloc el primer moment destacat del dia: el trasllat dels instruments al lloc de concentració, on els joves músics aniran acompanyats pels seus familiars i amics. Un gest simbòlic que posa de manifest la importància del suport familiar en l’aprenentatge musical.

Concert i convivència

A les 12:30 hores, la Plaça del Convent acollirà l’actuació central del festival, amb la participació de la Banda Jove de la Societat Unió Musical de Biar, formació amfitriona d’aquesta edició. Entre el públic assistent es comptarà amb la presència d’alumnes d’infantil i primària del CEIP Nostra Senyora de Gràcia de Biar, que acudiran amb els seus mestres per a gaudir d’un matí musical pensat especialment per a ells.

També s’espera la participació de famílies i agrupacions musicals de municipis veïns, pertanyents a la comarca de la Foia de Castalla – Alt Vinalopó, que cada any recolzen aquest projecte amb la seua assistència.

Finalitzat el concert, els instruments tornaran a la sala d’assaig i, com marca la tradició, la jornada es tancarà amb un xicotet refrigeri per a músics i assistents, convertint l’activitat en una experiència de convivència entre generacions, músics i públic.

El festival està finançat per la Diputació d’Alacant, i reforça el compromís de les institucions amb la promoció de la música com a eina educativa, cultural i social al territori.