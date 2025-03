L'amistat és l'art de la bona conversa

En la llengua àrab existeix la paraula samar (سمر) per a nomenar aquell company o companya amb qui conversar quan cau el sol, en la quietud de la nit i lluny del vaivé frenètic del dia. Una paraula per a definir un acte tan concret, tan íntim. Comence recuperant aquest vocable perquè precisament sobre aquesta conversa, a través de la qual aconseguim reconéixer l’altre, reflexiona Raquel F. Cobo en El arte de la conversación literaria (Barlin Libros).

El arte de la conversación literaria / Levante-EMV

L’autora fa un recorregut pels grans diàlegs que han tingut lloc al món literari, analitzant les diverses formes que han adoptat. Des del camp de l'ensenyament com a lloc de trobada entre mestre i deixeble, amb el diàleg entre Plató i Sòcrates, passant per les tertúlies intel·lectuals de la primera meitat del segle XX, fins a les correspondències més íntimes de grans veus de la literatura com Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, Marguerite Duras, Julio Cortázar, Cristina Peri Rossi, Franz Kafka o Enrique Vila-Matas.

A través d’aquests fragments de converses literàries, Cobo fa un al·legat a la conversa com una forma de literatura, però sobretot com un art en si mateix, una manera d’apropar-se a l’altre. I seguint aquest fil de pensament, fa una reivindicació del diàleg com a forma d’amistat, perquè “no hi ha amistat sense el reconeixement de l’altre, sense un espai compartit”.

L’obra es presenta com un assaig personal i poètic, en paraules de l’autora: “un recorregut aleatori i personal per algunes de les converses literàries que han marcat la meua experiència lectora”. Llegir El arte de la conversación literaria és mantenir una conversa apassionant amb Cobo, un diàleg meravellós en què va saltant d’un tema a l’altre, escollint perfectament les paraules perquè no perdes el fil i no pugues deixar-la.

En aquests temps accelerats on pareix que no hi ha temps ni espai per al diàleg, Raquel F. Cobo fa una interessantíssima defensa de la literatura i la conversa com una manera d’inclinar-se cap als altres i de pensar-nos a nosaltres mateixos.