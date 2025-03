Recomanacions lectores per commemorar el Dia Mundial del Teatre

El 27 de març de 1962, s’obrí la temporada del Teatre de les Nacions a París, un esdeveniment que buscava estendre l’esperit de col·laboració i unitat de les arts escèniques. Des d’aleshores cada 27 de març se celebra el Dia Mundial del Teatre i, uns dies després, no podíem deixar de demanar a les editorials valencianes algunes recomanacions per commemorar aquesta data.

Dos títols de Rodolf Sirera

Des d’Andana Editorial, bussegen entre els seus títols teatrals per recomanar dues obres de Rodolf Sirera: “Un clàssic que va per la seua quarta edició i una nova obra que arriba just ara a les llibreries”.

L'home invisible / Levante-EMV

A la primera d’elles, L’home invisible, Sirera agafa com a punt de partida la història original de Wells i “en l’adaptació teatral proposa, d’una banda, una reflexió al voltant de l’ètica en la investigació científica i la cerca del progrés; i, d’altra, fa un homenatge a la literatura fantàstica i d’aventures i porta a l’extrem la intertextualitat, fent que hi apareguen personatges com Sherlock Holmes, el Dr. Watson, Hynkel o la senyora Bates i el seu fill Norman, de Psicosi”, expliquen.

L’altra obra que ara publiquen, El deute, conta una història sobre la relació entre un ginecòleg i la seua parella, molt més jove. “Hi veurem el reflex dels símptomes d’un amor tòxic, com el gaslighting i el control coercitiu, proposant-nos un pensament al respecte, i un diàleg amb altres debats de l’actualitat en el marc d’una trama opressiva i magnètica, marcada pel descobriment d’una xarxa de tràfic de bebés”, conviden el públic lector.

Un homenatge a Andersen i una obra per trencar estereotips sobre l’adolescència

Edicions Bromera opta per “un homenatge viu i vibrant al llegat d’Andersen, que convida a fer reviure els contes des de l’escenari, el joc i la creativitat”. Es tracta de Tres contes d’Andersen, una adaptació teatral per a infants a partir de 8 anys, que reuneix tres dels relats més emblemàtics de l’escriptor: El vestit nou de l’emperador, El rossinyol i L’aneguet lleig. Amb un llenguatge accessible i ple de musicalitat, Juli Disla transforma aquests contes clàssics en peces escèniques plenes d’humor, emoció i valors universals com l’autoestima, l’honestedat o l’acceptació de la diferència; al temps que les il·lustracions de Júlia Cejas aporten un to juganer i expressiu que estimula la imaginació dels lectors i intèrprets.

Per altra banda, l’editorial selecciona Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets, escrita per Guadalupe Sáez i Jerónimo Cornelles. “És una sacsejada necessària a la mirada que sovint es té sobre els adolescents. Amb una trama aparentment senzilla, els autors trenquen estereotips, qüestionen prejudicis i posen al centre el debat sobre la responsabilitat adulta en l’educació emocional dels joves”, asseguren des del segell.

Sabbath. El metge de València / Levante-EMV

Un llibre de Manuel Molins sobre Lluís Alcanyís i una obra de pròxima publicació

A Publicacions de la Universitat de València (PUV) es decanten per Sabbath. El metge de València, una obra de Manuel Molins sobre Lluís Alcanyís, (1440-1506), el primer catedràtic de medicina de l’Estudi General de València, que tracta la situació dels conversos valencians en el context de la Inquisició espanyola. “La vida del metge valencià presenta molts interrogants i Molins juga amb la imaginació i, en una escena viva i complexa, ens el presenta en diàleg amb Lluís Vives, fugitiu també de la persecució inquisitorial”, destaquen, i remarquen que aquest llibre és “una reivindicació de la llibertat i la pluralitat, la tolerància i la igualtat que ens convida a véncer dogmatismes i absolutismes, siguen del segle XV o del XXI”.

Finalment, ressalten El Príncep de Miguasha, de Serge Lamothe, encara en procés d’impremta. “Amb l’emblemàtic Príncep de Miguasha, un peix prehistòric devonià que ha aparegut fossilitzat al Quebec, com a punt de referència, aquesta obra en un sol acte dona veu a aquesta criatura improbable i fabulosa, a aquesta bèstia bicèfala que és la parella”, subratllen.