Les persones participem de tot el que passa en la societat amb o més o menys intensitat. Solem prendre’n part, amb encert o no. Independent del motiu que ho provoque, hi ha una locució que reivindica la nostra actitud. Es tracta de l’expressió ‘estar en el ball’. Significa que estem implicats en alguna cosa.

‘Estic en el ball’ de defendre la sanitat pública. Crec en la responsabilitat de la majoria de les persones que treballen per la salut. No obstant això, quan trobem actituds que no ens agraden hem de denunciar-les. He sigut sabedor que un amic meu ha anat al metge per un accident domèstic. En l’informe on descrivia les seues lesions el descrivien com a «mongòlic». Em pareix un menyspreu i una falta de respecte. Significa un retrocés social i un gest inadmissible.

Esta setmana he ‘estat en el ball’ de fer una sorpresa al meu amic José. Ha complit 60 primaveres. La gesta té el seu valor. Tot açò m’ha fet pensar que el més important en la vida no és la quantitat sinó la qualitat d’anys. El segon atribut es mesura per la gent que creu en tu i t’estima. Suposa la millor recepta per a tindre ganes de viure.

‘He estat en el ball’ d’impartir una xarrada sobre la història del vi en la comarca del Camp de Morvedre. M’ha fet pensar què significa el producte, més enllà de la càrrega d’alcohol o de la dependència que puga suposar-ne l’abús. Trobe que amb ell s’entén gran part de les tradicions, les identitats i els rituals de socialització.

Pel meu treball, ‘estic en el ball’ de la consolidació del valencià. Per eixa raó, he viscut amb molta preocupació la votació escolar de la llengua vehicular i ara la correcció del topònim València. Trobe que en els dos casos, malgrat la lectura positiva que se’n puga fer, suposen una manera de retrocedir. En la primera situació, a pesar dels resultats, el percentatge del valencià disminuïx. En la segona, la respectable adaptació de la denominació a la general pronunciació valenciana significa també incloure de forma absurda la forma castellana.

En definitiva, vinculem-nos amb el que ens importa i desmarquem-nos de tot allò que no paga la pena fer. Cal ‘estar en el ball’ que verdaderament desitgem. La veu no s’ha de prestar a qui no parla com nosaltres.