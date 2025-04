L’accent de València-Valéncia o una caca de mosca

Els accents són una arbitrarietat de les llengües que hem adoptat l’accentuació gràfica que, com és lògic, ho fem seguint unes regles, en el nostre cas les iniciades amb les Normes de Castelló l’any 1932. Amb l’adopció d’una normativa, l’obligació de tota la ciutadania és acceptar plenament les regles, perquè són una garantia de la supervivència de la llengua. Nosaltres, amb tot el procés que s’ha seguit en l’ensenyament, en la producció literària, amb l’ús oral que en fem i d’acord amb l‘autoritat científica de les Universitats i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, podem assegurar que la normativització de la llengua està garantida. Ara el que importa és la normalització del seu ús. Disputes com la de l’accent de València l’únic que fan és demorar el procés.

Ara bé, què passa amb l’accent del nom de la capital, València? Aquest accent l’han polititzat el PP i Vox, la dreta i l’ultradreta, que volen que s’escriga amb accent tancat, Valéncia. És curiós que aquests partits que són negacionistes de la llengua i que no l’ usen mai (Vox), o molt poc (PP) es preocupen per tan poca cosa. En realitat tots els esforços que fan els partits negacionistes de la llengua, són en contra i mai a favor del seu ús. Contràriament, els partits de l’esquerra si que accepten la normativa, com la 'è' oberta de València. Aquests partits si que fan amb normalitat un ús oral i escrit de la llengua, tant el PSOE, com sobre tot Compromís. Per la seua part, l’alcaldessa ha demanat un informe al respecte, al professor Abelard Saragossà, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El valencià ha tingut molts problemes per a normativitzar-se i els té per a normalitzar-se, per les raons ‘polítiques’ dels dos partits negacionistes. Quin sentit té que ens entretinguem amb l’accent de València, que perdem el temps amb una futilesa que es pot confondre amb una simple cagada de mosca? Hem de fer cap campanya perquè els milers i milers de valencianes i valencians que hem fet l’esforç d’aprendre a llegir i escriure en valencià aprenguem ara que València ja no és València, perquè ha de ser Valéncia? És una llàstima que ningú, especialment un profund usuari de la llengua i dels més sabuts com és Abelard Saragossà, haja caigut en la ratera dels qui no usen el valencià i estan en contra que s’ensenye en les escoles... El meu consell és deixar que decidisca l’alcaldessa, si València o Valéncia, però que mentre s’ho pensa que es deixe de romanços i que parle i escriga en valencià, encara que ho faça amb faltes d’ortografia! Els mestres sempre podran portar els seus escrits, decrets, ordres, etc., a escola i ja els corregiran els xiquets i les xiquetes.