El MuVIM dedica una exposició al Pare Tosca i el seu famós plànol de la ciutat

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) inaugura este divendres una exposició dedicada al Pare Tosca, matemàtic, arquitecte, filòsof i teòleg nascut a València en 1651 que va aconseguir un gran reconeixement amb l'elaboració, a principis del segle XVIII, del seu famós plànol de la ciutat de València.

Així, ‘Pare Tosca i la seua imatge’ analitza la figura de Tomás Vicente Tosca Mascó, i posa l'accent en una fita concreta, el traçat del plànol de València, i és que el Pare Tosca, també conegut com el 'capellà de les ratlletes', va passar quatre anys de treball pujat a campanars i recorrent i dibuixant els carrers de la ciutat.

La mostra, que pot visitar-se fins al 8 de juny a la sala Jerònima Galés del museu, reunix un gravat original d'este plànol al costat de dos estampes del retrat del matemàtic i els llibres Compendio mathematico y Vida, virtudes y milagros de la venerable madre Sor Josefa María de Santa Inés. L'exposició es completa amb un bust amb la imatge de Tosca, obra de l'escultor i veí del barri del Carmen de València, Miguel Hache. El disseny i modelatge de la peça l'ha realitzat el mateix artista plàstic, qui exposa també en esta mostra una selecció dels seus treballs. El bust, peça principal d'esta exposició, està realitzat amb fang i està basat en les poques estampes que es conserven del Pare Tosca. Així, esta obra es convertix en la primera escultura que immortalitza la imatge del matemàtic.

Exposició al MuVIM del Pare Tosca. / L-EMV

El diputat de Cultura, Paco Teruel, assenyala que amb esta mostra, el museu de la Diputació de València “ret homenatge al Pare Tosca, un precursor del pensament il·lustrat”. Així mateix, el responsable de Cultura recorda l'estreta relació entre l'obra de Tosca i el MuVIM, on s’exhibix de manera permanent en el seu vestíbul la maqueta de València segons el seu plànol de 1704. “Es tracta d'un magnífic treball artesanal dirigit per l'estudi de Vicente Herráiz i Lucas Gómez que convida a tots els visitants del museu a descobrir com era l'horta valenciana i el traçat urbà d'una València del segle XVIII”, apunta Teruel.

Exposició al MuVIM del Pare Tosca. / Dival

Un artista plàstic especialitzat en falles

Miguel Hache és il·lustrador i artista plàstic especialitzat en escultura i falles. En este últim àmbit és on ha obtingut la major part del seu reconeixement, convertint-se en un referent de les categories experimental i infantil; va plantar la falla municipal infantil de València l'any 2018. El seu treball com a il·lustrador i dissenyador gràfic és visible amb freqüència a través de les campanyes de diverses institucions igual que en multitud de treballs editorials. La seua creació li ha valgut una llarga llista de premis i reconeixements, tant nacionals com internacionals. Des de 2019 és professor associat d'escultura a la Universitat Politècnica de València i comissari de l'espai expositiu ‘Temporada Il·lustrada’, dins del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM).