Torna la Campanya d’Intercanvis de la FSMCV: més de mil concerts que connecten la música popular valenciana

La música de proximitat torna a recórrer la Comunitat Valenciana amb el començament de la XXII Campanya de Concerts d’Intercanvis entre Federacions. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha posat en marxa, juntament amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC), una nova edició d’esta iniciativa consolidada com una de les més ambicioses del panorama musical valencià.

Amb 1.080 concerts programats entre el 2 d’abril i el 12 d’octubre, el projecte bat rècords de participació, amb agrupacions musicals actuant per parelles en localitats de tot el territori valencià. “Parlem d’una xarxa de col·laboració musical sense precedents, on cada agrupació comparteix escenari i públic amb una altra, com a amfitriona i com a visitant. És una oportunitat magnífica per connectar tradicions i públics, i continuar teixint un mapa musical compartit”, ha destacat Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Una aliança de federacions per al patrimoni sonor

La campanya compta amb la participació de les principals entitats del teixit musical valencià: la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), la Federació de Folklore (FFCV), la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) i la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua (FORPPCV). Esta col·laboració permet acostar al públic concerts que combinen bandes, cors, rondalles o dolçainers, i multipliquen el valor cultural i artístic de cada proposta.

“Amb este projecte fem visibles totes les formes d’expressió musical del nostre territori, des de la música coral fins als ritmes tradicionals. És una mostra de la riquesa cultural que tenim i de la voluntat d’unir forces entre federacions per fer-la créixer”, ha afegit González.

Edicions anteriors de Concerts d’Intercanvis entre Federacions. / FSMCV

Un mapa sonor per a la cultura de proximitat

Cada agrupació participant realitzarà dos concerts: un com a local i un com a visitant. D’esta manera, es fomenta la circulació d’artistes, la cohesió territorial i la convivència entre col·lectius culturals. La Campanya d’Intercanvis aposta per la música en directe com a eina de vertebració social, implicant centenars de municipis com a escenaris de l’activitat cultural.

Cartell XXII Campanya de Concerts d’Intercanvis entre Federacions. / FSMCV

Des de la FSMCV es destaca també la importància econòmica i social del projecte per a les agrupacions: “És una ajuda fonamental per mantindre viva l’activitat musical a pobles i comarques, i un reconeixement a la feina constant de les nostres agrupacions, que no paren ni un instant per fer arribar la música a tots els racons”, conclou la presidenta.