El Ballet Nacional de Catalunya presenta 'Julieta i Romeo' a Riba-roja en solidaritat per la dana

L'Auditori Municipal de Riba-roja de Túria, afectat parcialment per la dana del passat mes d'octubre, obri el teló el pròxim 26 d'abril per a rebre al Ballet Nacional de Catalunya amb el seu magnífic espectacle ‘Julieta i Romeo’, una versió innovadora d'este clàssic del segle XVI, obra de William Shakespeare, captivadora història de dos jóvens amants enamorats la fervent passió dels quals desafia les barreres del conflicte social.

Serà una funció benèfica promoguda per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria amb la col·laboració de la Fundació Vinatea, amb la finalitat de recaptar fons per als municipis afectats per la riuada del 29 d'octubre, que va impactar greument en un gran nombre de municipis valencians, entre estos Riba-roja de Túria, amb especial afectació a l'àrea industrial i al Parc Natural del Túria.

La Fundació Vinatea Editorial, radicada en el cor de la zona zero, concretament a Catarroja, ha mostrat una total implicació després de la tragèdia mitjançant accions directes d'ajuda en el municipi afectat. A més, recentment va presentar el llibre ‘Cors de fang’, en l'Ateneu Mercantil de València, en el qual dona veu als qui ho han perdut tot, a través de relats commovedors i plens de coratge.

Cultura solidaria

Ara, juntament amb el consistori fa un pas avant, en la seua implicació i solidaritat amb els més afectats, a través de la cultura i l'art. “El nostre compromís i implicació en la reconstrucció i recuperació dels nostres pobles després de la dana és indiscutible. La cultura i l'art són un element integrador, capaç d'unir als pobles i ciutats i amb este espectacle volem aconseguir esta simbiosi”, subratlla l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

Sota la direcció del director artístic del Ballet Nacional de Catalunya, Elías García, ha creat un espectacle que pretén mostrar al públic una visió que trenca amb els cànons, a partir d'un canvi significatiu i simbòlic del propi títol, que invertix el nom dels personatges. Una reorientació deliberada de l'enfocament de la història, situant a Julieta com a figura central i simbòlica de la narració. D'esta manera, García empodera a Julieta desafiant i remodelant els rols tradicionals de gènere des del principi.

Ballet Nacional de Catalunya en 'Julieta i Romeo' / L-EMV

Des d'una perspectiva feminista moderna, Julieta no és vista com una damisela en dificultats, sinó com una figura d'apoderament i resistència dins d'un context patriarcal, que desafia les normes de gènere de la seua època per a representar l'autonomia i l'agència en una societat en la qual les dones s'intercanviaven entre els hòmens.

Igualtat i apoderament

Esta atrevida adaptació no sols ret homenatge a figures feministes històriques, sinó que també pretén inspirar una perspectiva moderna sobre la igualtat i l'apoderament de les dones en les arts.

Per a la seua posada en escena, García ha creat una coreografia que mescla elements neoclàssics i contemporanis, inclosa la integració especial de la dansa del bastó, un element folklòric català distintiu que simbolitza la lluita de Julieta per l'autonomia i contra les limitacions socials.

El regidor d'Art i Cultura, José Manuel destaca “el món de la cultura mostra una especial sensibilitat i es mobilitza en multitud d'actes solidaris per a intentar pal·liar el dolor i els estralls de la dana, mostra d'això és el generós gest del Ballet de Catalunya que ens oferix desinteressadament un excel·lent espectacle de dansa. És una oportunitat única per a gaudir de la cultura i aportar el nostre granet d'arena a través de la Fundació Vinatea que està treballant incansablement, amb Salvador *Raga al capdavant, on més se'ls necessita, en la zona zero.