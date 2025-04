«No dispose de biblioteca personal, els vaig donar a biblioteques i els que em quedaven els he donat a afectats per la dana»

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

La mirada de vidre, d’Anna Moner (adults).

L’infinit a les teues mans, d’Enric Senabre (juvenil).

El monstre rosa (infantil).

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

El conte de la serventa, de Margaret Atwood, que va ser el primer llibre que vàrem llegir al club de lectura de Montcada.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

No hi havia a València, de Mercé Climent.

Quina és la primera lectura que recordes?

Les meues primeres lectures varen ser els llibres d’Enid Blyton, tant la col·lecció de Los Cinco com les Torres de Malory.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

Intente no dur més d’un llibre alhora, però hi ha vegades que al coordinar el club de lectura de la biblioteca em toca llegir més d’un, però mai duc entre mans més de dos.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

A la terrasseta, al solet en hivern i a l’ombreta en estiu.

Una frase que recordes de les teues lectures.

M’agrada molt el principi del poema d’Ausiàs March: “Veles e Vents han mos desig complir faent camins dubtosos per la mar...”

Quin gènere t'agrada més?

La novel·la negra és el gènere que més llig.

Quina és la teua editorial de referència?

Bromera en infantil i juvenil i Blackie Books en adults.

La teua biblioteca personal està organitzada?

Encara que parega poc creïble, no dispose de biblioteca personal. Només guarde les meues primeres lectures i els llibres que m’han regalat. La resta de llibres que tenia els vaig donar ja fa anys a diferents biblioteques i els pocs que em quedaven els he donat a les biblioteques afectades per la dana.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Segurament haguera estudiat per a ser mestra d’Educació Especial.