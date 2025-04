Llibres i música, una simbiosi indivisible

Igual que els llibres que ens han marcat, algunes cançons, discos o grups musicals travessen les nostres biografies i ens acompanyen en moments crucials de la vida. Però, què passa quan música i literatura s’uneixen per convertir-se en un tot?

Per aquells que van sempre a la contra i avant

Des de Sembra Llibres, Samuel Fenollosa no dubta ni un segon a l’hora de fer una recomanació lectora i musical: Sempre a la contra i avant. La història de ZOO a través de les seues cançons, de Josep Vicent Frechina. “És un llibre molt important per a la nostra llengua i cultura, ja que deixa per escrit la història d'un grup que ha superat tots els límits imaginables i que ha esdevingut un referent en els Països Catalans, però també a tot l'Estat”, argumenta l’editor.

Quan pensa en una cançó, evidentment, es decanta per ‘Avant’, de ZOO. No només perquè li dona títol al llibre escollit, sinó també perquè “en els temps que corren és molt important el missatge que té”: “La vida ja ens ho posa molt complicat amb la política que patim, el tema de l’habitatge, els infiltrats, etc., etc., etc., i és molt important enfortir el nosaltres i sentir a prop a la nostra gent”.

Recuperar la tradició musical valenciana

Núria Sendra, editora d’Edicions del Bullent, és una persona indecisa i aporta una valuosa llista de llibres vinculats amb la música. En primer lloc, opta pels títols de Contem i cantem, una col·lecció de cançons populars il·lustrades acompanyades de propostes didàctiques. També 10 gossets, Somriures amb Llorenç, Piratosaures o El rap de la gallina Carolina, entre altres contes infantils amb cançons.

Així mateix, menciona El seculòrum i la seculera. Contes i acudits llicenciosos de tradició oral, amb partitures de cançons; Fusta de Carrasca, de Manel Alonso, i Mai no s'acaba de tornar, de Matilde Gordero. Aquestes dues últimes propostes compten amb una llista de cançons de Spotify relacionades amb el llibre.

Tampoc pot decidir-se per una única cançó. Li venen al cap Cançó de fer camí, cantada per Mireia Vives, i l’etern himne de La Gossa Sorda, Camals mullats, en la versió de Jazzmatiks.

Una editorial amb la música sempre present

L’editor de Vincle Editorial, Manolo Gil, sempre ha concebut “la cultura com una holística”. És per això que entre els títols del seu segell “la música ha estat sempre present”. Es decanta per dos projectes “molt especials”. El primer és l’últim que Ramon Guillem va publicar en vida, Foc de magranes. “És una celebració entusiasta de la cultura, de la literatura, dels llibres, de les biblioteques, de la pintura, de la música, de totes les arts que tenen la missió de fer-nos feliços”, sosté.

Per altra banda, recomana Cantata de València, de Rafa Xambó, que forma part d’un projecte que inclou la cantata musical, les pàgines publicades per l’editorial i un producte audiovisual que encara no ha vist la llum. La coberta del llibre és un disseny de Cèsar Amiguet, inspirada en la tipografia dels refugis de la guerra, i les il·lustracions són fotografies de Francesc Jarque, cedides pels seus hereus.

La seua cançó: Les variacions Goldberg de Bach per Glenn Gloud.

Un recorregut per alguns festivals de música

Finalment, Lluïsa March, de Santillana, es decanta per Podem fer moltes coses, escrit per Manel Joan i Arinyó i publicat en el segell Jollibre. “És una novel·la fresca i divertida, amb personatges diversos i una mica estrambòtics en ocasions, que fa un particular recorregut per alguns dels festivals de música de més èxit del nostre territori”, ressalta, al temps que afegeix que “les experiències i les coneixences de Marc, el protagonista, permeten l’autor dibuixar, a través de la seua mirada irònica i hiperbòlica, la realitat dels joves de hui dia i qüestionar el món a què s’enfronten”.

Dins del cor, de Theragon; A la deriva, de La Fulla; i Citant Mercè Rodoreda, d'Els Amics de les Arts, són les tres cançons per ficar banda sonora a aquesta recomanació.