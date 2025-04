Burjassot homenatja Guillem Agulló el 32é aniversari del seu assassinat

Un any més, i en són 32, la localitat de Burjassot ret homenatge al seu veí Guillem Agulló i Salvador, assassinat per un grup de neonazis la matinada de l’11 d’abril a Montanejos (Alt Millars). La comissió «32 anys amb Guillem», formada per diverses organitzacions entre les quals es troben Ca Bassot, Arran o ACPV, ha preparat tot un seguit d’activitats per recordar el jove militant independentista i antifeixista amb el lema «No hauràs marxat en va».

Els actes arranquen dijous 10 d’abril a Ca Bassot, amb una xerrada que, sota el títol de «Passat i present de la lluita antifeixista», analitza l’evolució dels discursos d’odi i les organitzacions d’extrema dreta al llarg d’aquestes tres dècades, «així com la vigència de la lluita antifeixista arreu dels Països Catalans», assenyala l'organització. Comença a les 19h i compta amb la presència de Betlem Agulló, germana de Guillem; Jorge Mancebo, periodista de La Directa i una militant d’Arran.

Divendres 11, dia de l’assassinat del Guillem, té lloc la concentració i manifestació pels carrers de Burjassot. La diada comença a les 19.30 amb una concentració al Passeig Concepció Arenal, d’on parteix la manifestació, per acabar a Ca Bassot amb l’ofrena floral i una picaeta. Enguany no es realitza a la plaça de l’Ajuntament en haver sigut denegat el permís pel Consistori, amb el motiu de coincidir amb una processó de Pasqua.

Burjassot honra la memoria de Guillem Agulló en el 30 aniversario de su asesinato / Germán Caballero

Dissabte 12, les organitzacions de la Comissió se sumen a la convocatòria de la Diada del País Valencià i fan una crida a omplir els carrers d’Alacant amb una manifestació a les 18h des de les escales del Jordi Joan.

Finalment, diumenge a les 12, Ca Bassot acull la presentació del llibre infantil «El vol de Guillem», de Ricard Tàpera i Helga Ambak. Publicat per l’editorial Caliu dins de la seua col·lecció Xicalla, el conte vol que els més menuts i menudes puguen transformar el record en papallones de colors, símbol de memòria i dignitat. «El vol de Guillem» arriba a les llibreries el mateix dia 13 i a la presentació participen l’autor Ricard Tàpera i Betlem Agulló.

Des de la Comissió conviden a la ciutadania a participar dels actes, «a recordar Guillem cada dia i posar en pràctica els seus valors i la seua lluita, fent front a l’onada reaccionària i treballant per una societat més justa, lliure i solidària».