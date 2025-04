Retorn de tenerife

He tornat a Santa Cruz de Tenerife, 48 anys després. La ciutat continua sense pressa, parlant la gent amb pocs crits, i perdent la pronúncia xocant i les paraules ‘chicharrero’, ‘mojo picón’, ‘guagua’ adoptada de Cuba, i la salutació ‘Qué pasó viejo?’.

El carrer Castillo, s’hi manté vivaç, ja sense botigues del sud-est asiàtic. Tot diferent als meus temps joves -quan morí Franco i jo hi patia la mili al campament d’Hoya Fría, i sobrevivia les vesprades en la Rambla Pulido, en habitació compartida amb l’escriptor Pedro Zarraluki, que ara ha faltat, o per allí bambant, en dies lents o nits de reprimit Carnaval.

Buscant la mar, passant per davant del Teatre del nostre Àngel Guimerà, la família travessem vora l’església de la Concepción, el pont nou sobre el barranc abans perillós, fins a l’Espacio de las Artes, presidit per una estàtua de Jaume Plensa, i el Museu de la Naturalesa i l’Arqueologia, on hi ha una exposició tremenda.

Després, l’illa: un plaer rondar cap a l’oest, aturar-se a Tacoronte, i refugiar-se en l’exposició de J. Morgan en un claustre de fusta: qüestió de minuts, de la pluja al solet. I complir la pujada al Teide, a mirar els núvols o el món. I baixar després al racó històric de Garachico; i atansar-se al drago centenari i els cultius d’Icod de los Vinos... I tornar a la geometria il·lustrada de san Cristóbal de la Laguna, on de jove havia intentat sense èxit el doctorat de Literatura i el carnet de conduir: als palaus de la Carrera i Herradores, amb noms abans franquistes o ara democràtics, i la plaça de l’Adelantado, i la història tràgica d’una monja i un jove cavaller.

I tornar a l’est, a voramar de cara a l’Àfrica, i anar a la platja. Recordar el concepte de ‘Luyet’, que en llengua guanche o amazig, ve a ser el «més enllà» on anaven les ànimes... I ara, l’ominós silenci sobre els xiquets africans acollits. Segons l’exposició del Museu de la Naturalesa i l’Arqueologia, en les sales d’espera tràgiques de les Canàries, hi sobreviuen més de 5.785 adolescents, que no hem vist pel carrer, xavals entre l’Àfrica i Europa: criatures fugides de la fam o les armes, abans de naufragar als peus del rocam imponent del tresor mineral i vegetal d’Anaga, en l’arena clara de la platja de las Teresitas, que entre núvols ens acollia, fa uns dies, amb l’alegria de la vida.