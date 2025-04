Les bandes valencianes protagonitzen la nova edició d’Etnomusic

Etnomusic, el festival de música folk i del món, torna amb una nova edició, la 22a, que enguany posa l’accent en la música tradicional valenciana des d’una perspectiva actual i amb el Mediterrani com a eix principal. Així, el festival, organitzat pel Museu Valencià d’Etnologia (l’ETNO), torna del 8 al 29 de maig amb una programació formada quasi íntegrament per grups valencians combinant innovació i tradició.

Estaran Cabra (8 de maig), Saüc Ensemble (10 de maig), Za! Perrate (15 de maig), Andrés Belmonte (22 de maig), Odaiko (25 de maig) i Noelia Llorens ‘Titana’ (29 de maig). Estos grups donaran forma a esta nova edició que pren el Mediterrani com a eix temàtic del festival: una mar, a vegades origen de massives tempestes, però sempre robust pont entre cultures i pobles. Així mateix, com és tradició en Etnomusic, el festival s’estendrà als municipis de la província de València, enguany amb especial atenció als municipis afectats per la dana. El diputat de Cultura, Paco Teruel, reafirma «l’interés de la Diputació per mostrar el treball dels nostres creadors i creadores de música folk i d’arrel».