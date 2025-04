Cada dia fem més activitats. No sempre dediquem a totes la intensitat que necessiten. Així que, quan ho aconseguim, és convenient reconéixer-ho. Amb la locució ‘en cos i ànima’, podem manifestar-ho. Significa que un repte o treball es fa amb total dedicació, sense reserves i completament. Una forma sinònima és ‘en cor i fetge’.

M’agrada l’expressió. Reconeix que les persones som el que som pel nostre organisme, però també per la part emocional i intel·lectual. Mentrimentres perfilava els exemples que poden aplicar-se a l’expressió, sorgix la notícia de la mort del papa Francesc. Ho eclipsa tot. També este article.

Trobe que no n’hi ha cap tan aclaridor com el cas de Jorge Bergoglio. S’ha dedicat ‘en cos i ànima’ al món. Podria escriure que ha suposat un alé fresc per als catòlics marginats pel que pensen o fan. Tanmateix, hui preferisc escriure del seu carisma com a líder mundial defensor de la perifèria, la pau, la inclusió o la justícia social. La humanitat necessita referents com eixe per a tindre millor futur.

En la setmana del llibre tinc present el món de les biblioteques per ser l’autèntic temple de la lectura. Recorde les bibliotecàries i els bibliotecaris dels pobles afectats per la barrancada. Estan treballant ‘de cos i ànima’ perquè torne la normalitat. Els admire. Especialment, tinc en el cap a Emili Juan de la biblioteca de Paiporta i a Pilar Sánchez de la Biblioteca d'Aldaia. Han escrit en el llibret de la meua falla com han quedat els seus locals. Em sent pròxim a ells.

Les societats han de reconéixer les investigacions que determinades persones han fet ‘en cos i ànima’. He assistit a la presentació de la reedició del llibre “La ciutat de València” de Manuel Sanchis Guarner. L’edició és de l’admirat Josep-Vicent Boira.

Suposa una obra en la qual, sense estar tot el passat, té el necessari per a sentir íntegrament la capital des d’un esperit racional i crític. Sempre ha sigut un dels meus grans referents. No puc oblidar com el pare de l’autor va ser metge a Estivella i el tio, el canonge Sanchis Sivera, estigué empadronat al poble.

En definitiva, intentem fer les coses bé, encara que siga modestament. Dediquem-nos a elles ‘de cos i ànima’, com Bergoglio. Mirant el que no es veu d’una persona, trobem el més extraordinari de cada ésser humà.