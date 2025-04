Ja ho sé, benvolgut llibre, que el teu cos és fràgil com una ala de papallona i que la història, en mans de les harpies que intenten sotmetre’ns, t’ha arrancat la pell més d’una vegada i ha provat d’emmudir-te a colps de flames. Sé també que hi ha qui t’encasta en un prestatge de saló on passes anys esgrogueït per la pols o qui fuig de la teua presència per reverenciar més i més pantalles. Però, des que Gutenberg marcà els inicis d’allò que es constituiria en eco de múltiples veus, sempre has resistit; més encara, has anat creixent, consolidant-te i expandint-te al llarg dels segles fins a convertir-te en allò que moltes persones considerem companyia insubstituïble.

A pesar dels temps que corren, disposes d’un copiós comboi d’espais i de moments en el qual el teu tren de vida és deliciosament actiu. Per exemple habitar una biblioteca o una llibreria rodejat d’amistats que, com tu, es recreen oferint continguts a qui desitja escolar-se entre les seues línies. Permetre que et porten amunt i avall per a parlar de tu i d’allò que representes. Notar uns ditets de cotó-en-pèl resseguint els teus dibuixos. Festejar que t’aplaudisquen i t’adjudiquen un lloc d’honor entre nosaltres. Agrair que t’acullen als centres escolars... I tu, llibre, què trobes quan algú t’alça la tapa i ensopegues amb la seua mirada? Quantes emocions deus sentir a flor de pell!

Ens has donat tant, amic entranyable, i durant tant i per a tants, que fa temps que una bona part de la humanitat, jo diria que la més sensible, va decidir celebrar-te sempre que poguera. Per aquest motiu es promouen els dies internacionals del llibre, de la lectura, del llibre infantil i juvenil, els Festivals literaris, les Jornades. I les Fires. Com la Fira del Llibre de València acabada d’inaugurar. Una celebració anual, rica en artistes de la literatura, la il·lustració i l’edició, que ens acull amb milers de fulls atapeïts de reflexions i de sentiments càlids o rudes. Molts ens activaran la ment; la majoria ens ajudaran a destronar la incultura.

Gràcies, llibre, per ampliar-nos la vida amb hores d’escriptura i de lectura. No deixes mai de dibuixar-nos les línies del saber; per a nosaltres són les de la llibertat.