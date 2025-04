Torna el gran concurs de música didàctica per inspirar els més joves

La veu dels silenciats, una obra creada pel compositor Óscar Calatayud Gómez per a narrador, cor infantil i banda sobre l’assetjament escolar i la seua superació. Eixa va ser la partitura que va guanyar per unanimitat l’última edició Concurs de Composició Didàctica de la Província d’Alacant per a Banda de Música, reflectint l’esperit d’un certamen que busca deixar una petjada en els intèrprets més joves.

Ara, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), amb el suport de la Diputació d’Alacant, ha obert el termini de presentació per a l’onzena edició d’este reconegut concurs. La convocatòria, plenament consolidada, té com a objectiu fomentar la cultura musical bandística, ampliar el patrimoni musical valencià i contribuir a la creació d’un repertori original pensat per a les bandes juvenils i d’educands.

Podran participar tots els compositors i compositores, amb independència de la seua província de residència, sempre que presenten una obra original i inèdita que complisca amb les directrius tècniques i pedagògiques especificades en les bases del concurs. El termini per a presentar les obres finalitzarà el 15 de setembre de 2025, i estes hauran de lliurar-se en mà o per correu postal a la seu de la FSMCV (C/ Democràcia, 62 – 46018 València). No s’admetran obres per correu electrònic.

Una aposta per l’educació musical des de les primeres etapes

Amb esta iniciativa, la FSMCV continua impulsant la creació de peces didàctiques adaptades a les necessitats formatives de les bandes juvenils. Per això, les obres hauran de tindre una duració entre 6 i 10 minuts i no superar el nivell 2 de dificultat, segons l’estàndard utilitzat per les editorials especialitzades en música per a banda.

A més, les bases valoren positivament que la peça incorpore recursos que afavorisquen la participació activa del públic infantil o del mateix alumnat, com ara la narració, la percussió corporal, la flauta dolça, instruments Orff o altres dinàmiques didàctiques.

Premis i difusió de l’obra guanyadora

El concurs contempla un primer premi dotat amb 3.000 euros i un accèssit amb 1.000 euros, finançats per la Diputació d’Alacant. A més, com a part del premi, l’autor o autora de l’obra guanyadora autoritzarà la seua interpretació per part de les bandes juvenils de les societats musicals en el marc del pròxim Festival “Música i Família”, que organitza anualment la FSMCV.

La peça guanyadora també serà editada per FSMCV Edicions, el segell editorial de la Federació, amb l’objectiu d’ampliar-ne la difusió entre les agrupacions musicals de la Comunitat Valenciana i afavorir-ne la programació futura.

Amb aquesta convocatòria, la FSMCV reafirma el seu compromís amb la música com a eina educativa i social, així com amb el foment del talent creatiu vinculat al nostre col·lectiu musical.

Per a més informació, es poden consultar les bases completes a la pàgina web de la FSMCV o contactar amb la Federació a través del correu electrònic fsmcv@fsmcv.org.