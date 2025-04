Algunes recomanacions literàries per firar-se aquests dies

Quan es publique aquest article, les casetes de la 60a edició de la Fira del Llibre de València ja estaran plenes de llibres i milers de lectors i lectores hauran passejat pels Jardins de Vivers. Molts, segur, ja s’hauran firat un bon grapat de llibres. Però, per si de cas encara queda alguna persona indecisa que no sap per quins títols decantar-se, tres llibreteres ens aporten algunes idees. Per cert, si aneu a la Fira, no oblideu saludar-les!

María García - Librería Nöstlinger

Des de la Librería Nöstlinger, María García recomana Homes, amor i cures, de Francesc Miró, editat per Sembra Llibres. «És un llibre de no-ficció que analitza tots els aspectes del patriarcat i els presenta d’una forma molt accessible», ressalta, al temps que apunta que el periodista «utilitza aspectes de la seua pròpia vida, una bibliografia meravellosa i elements de la cultura popular, com sèries de la nostra infància o cançons actuals valencianes».

A més, selecciona Como bestias, publicat per Las Afueras. L’obra de Violaine Bérot «és un llibre redó en el qual cada capítol és el testimoni d’una persona a la policia en un poble de muntanya». «És especular, l’he recomanat moltíssim i totes les persones que l’han llegit han quedat meravellades», declara. Finalment, convida a llegir Virgen jurada, de l’editorial Errata naturae, on Elvira Dones conta la història d’una dona pertanyent a un clan de les zones muntanyoses d’Albània. «Em va agradar molt la relació de la protagonista amb la seua família. És una lectura molt diferent, però molt interessant i que atrapa moltíssim», declara.

Alodia Clemente - La Rossa

Per la seua part, mentre ultima els preparatius del dia de Sant Jordi i la Fira del Llibre -aquesta conversa va tindre lloc la setmana passada-, entre caixes i roses, Alodia Clemente recomana El arte de la conversación literaria, de Raquel F. Cobo, publicat per l’editorial Barlin Libros. «És un assaig reflexiu sobre un art que potser s’ha perdut en aquests dies, però que el públic lector en general reclama, que són els diaris, poder conversar, poder entendre’ns a través de la literatura, de l’autoficció i poder bastir ponts d’un ésser humà a un altre», destaca.

Inauguración Feria del Libro /

Així mateix, la llibretera de La Rossa aposta per El paracaidista d’Ana Campoy, editat per Las Afueras. Reivindica que aquest llibre és «una novel·la extraordinària que parla sobre la intrahistòria de l’Espanya recent en l’època de la guerra civil i del franquisme». «Explora com es va viure tota aquesta postguerra després d’un conflicte que va dividir famílies, pobles, amics i amigues, i a la societat en conjunt», afegeix, i argumenta que el primer títol per adults de Campoy «és un fidel reflex de com eixes idees ens travessen i ens arriben hui en dia, i com són picabaralles heretades; però encara ens queda molt camí per sanar».

Pepe Miralles - Llibreria Primado

Per a Pepe Miralles aquesta serà la seua última Fira del Llibre al capdavant de la llibreria Primado. Les prestatgeries del número 102 de l’avinguda de Primat Reig quedaran buides el pròxim 31 de maig. Miralles es jubila. Però no pareix pensar molt en eixe dia i prepara la Fira amb la mateixa energia de sempre.

Quan se li demanen unes recomanacions lectores per als qui passegen des del 24 d’abril fins al 4 de maig pels Jardins de Vivers, ho té clar. Escull La promesa dels divendres, editat per Llibres de la Drassana, perquè, apunta, Rafa Lahuerta «sempre està bé». De la mateixa editorial, recomana el recentment publicat És naufragi, títol amb el qual Magda Simó va guanyar el Premi Lletraferit de Novel·la 2024.

També selecciona La picadura de la abeja, de Paul Murray, publicat per Editorial Anagrama. «Un llibre sobre una nissaga irlandesa, molt divertit i molt real, que parla de la crisi que va haver-hi en 2018 en tot el món i la que també n’hi ha ara».

Finalment, recomana la lectura de Mi marido, obra de Maud Ventura, de Nórdica Libros. «Parla d’una dona assassinada pel seu marit en la França actual i la veritat és que et deixa molt molt molt inquiet», assegura.