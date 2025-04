La Manxa, València i Castelló unides en un «Bodegón con fantasmas»

La Filmoteca Valenciana projecta en sessió única Bodegón con fantasmas (2024), escrita i dirigida pel director manxec Enrique Buleo i produïda per la valenciana Amora Films, juntament amb Fantasmas la película, A.I.E., Cuidado con el perro TV, Sideral Cinema y This and That Productions.

La pel·lícula serà presentada al públic de la sala Berlanga per Enrique Buleo i la productora valenciana Alejandra Mora, de Amora Films, demà dimecres, 30 d’abril, a les 18.00 hores.

Rodada en diferents localitzacions de la comarca manxega de la Manchuela, com Villanueva de la Jara, El Picazo, Casasimarro, Iniesta i Almodóvar del Pinar, així com a València i Castelló, la pel·lícula es va estrenar en la passada edició del Festival de Sitges i compta amb les ajudes a la producció del Institut Valencià de Cultura i el finançament del Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA).

També compta amb el suport d’À Punt Mèdia i Castella-la Manxa Media, així com el patrocini de la Fundació E Túria Impulsa i de la Junta de Castella-la Manxa i La Film Office de Castella-la Manxa.

"Bodegón con fantasmas" es presenta el dimecres 30 de abril a la Filmoteca Valenciana. / GVA

Bodegón con fantasmas compta amb un repartiment coral d’actors entre els quals figuren els valencians Enric Benavent, Jordi Aguilar, Ferran Gadea, Patty Bonet i Cristina García, al costat dels manxecs i madrilenys Consuelo Trujillo, Fernando Sansegundo, Gloria Martínez, Eduardo Antuña, Pilar Matas, Nuria Mencía, José Carabias, Bianca Kovacs, Laureana Descalç i Pepa Cortijo.

Comèdia negra i fantàstica

Es tracta d’una comèdia negra amb elements de cinema fantàstic conformada per cinc històries independents, entrellaçades entre si i que discorren en el mateix poble: envoltats per vinyes i terres de cereals, els habitants d’un poble de La Manxa passen els seus dies amb normalitat: uns, els vius, lluitant contra els destrets de la vida; i altres, els fantasmes, bregant amb els disgustos de la mort.

La pel·lícula ha contat des del moment de la seua estrena amb un molt bon acolliment per part de la crítica especialitzada.