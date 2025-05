El Festival 10 Sentidos entrellaça el canvi climàtic amb l’obra de Vivaldi

El Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) inaugura el 9 de maig la XIV edició del Festival 10 Sentidos amb un emotiu homenatge a les víctimes de la riuada. La jornada inaugural tindrà com a eix central l’espectacle Las estaciones ya no son de Vivaldi, amb el qual es convida al públic a una profunda reflexió sobre el canvi climàtic, els comportaments col·lectius i el poder de l’art com a ferramenta de conscienciació.

Des de les 19 hores el festival obrirà les seues portes per a oferir una experiència multidisciplinària que fusiona música, dansa, arts visuals i pensament crític en diversos espais de la seu del Consorci de Museus de la C. Valenciana.

El director-gerent del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha destacat «l’empatia i sensibilitat de la cultura que es mostra sempre solidària amb esdeveniments com els succeïts durant la riuada del passat mes d’octubre» i ha valorat «la passió amb la qual cada any les directores del Festival 10 Sentidos programen una cita que connecta les diferents manifestacions de l’art amb els públics i la societat valenciana».

Bugeda ha recordat que el Centre del Carme «va veure nàixer el Festival 10 Sentits l’any 2011 i cada any la seu del Consorci de Museus ha mantingut el seu suport i col·laboració, que es manifesta en esta edició amb sis espectacles».

La jornada inaugural comptarà amb dos passes programats del dispositiu escènic Las estaciones ya no son de Vivaldi, a les 19.30 i a les 20.30 hores. Esta proposta immersiva, que requerix reserva prèvia per a garantir l’accés, entrellaça l’atemporal bellesa de la composició de Vivaldi amb la urgent realitat del canvi climàtic i el devastador impacte de fenòmens naturals com la dana.

Foto Unió Musical de Picanya. / L-EMV

La Va unir Musical de Picanya, localitat durament afectada per la riuada, interpretarà la línia argumentativa original de Vivaldi, mentres que el músic experimental Carlos Izquierdo fa una relectura de la partitura per a reflectir la dissonància i el caos del present.

Les coreògrafes Sol Picó, Christine Cloux, María Moreno i Eila Valls guiaran al públic a través de les estacions, utilitzant el llenguatge del cos per a evocar la fragilitat del planeta i la necessitat d’acció.

Esta peça s’erigix com un homenatge a les víctimes de la riuada, «però també com una triava que celebra la vida i lamenta el negacionisme climàtic i les seues conseqüències, convertint les estacions de Vivaldi en metàfores del cicle vital del planeta», assenyalen Meritxell Barberá i Inma García, codirectores del festival.

Exposicions paral·leles

Paral·lelament, des de l’obertura fins al tancament, el públic podrà realitzar un recorregut autònom per dos instal·lacions expositives impactants. El claustre renaixentista acollirà «Embolismo per soleá» de l’artista Paula Bruna, una exposició de vinil i àudio que explora les subjectivitats vegetals a través de la fusió d’arts visuals, ciències biològiques i flamenc.

Unió Musical de Picanya. / L-EMV

Bruna, des de la seua perspectiva d’ambientòloga i creadora, presenta l’embolisme (un fenomen que patixen les plantes en estrés hídric i que emet sons rítmics sorprenentment similars al flamenc) com una metàfora sonora de l’impacte del canvi climàtic en els boscos.

D’altra banda, a la Sala Refetor del Centre del Carme es presentarà «Inside» de Dimitris Papaioannou, una instal·lació a escala humana que convida a una contemplació pausada de la condició humana en un món marcat per crisi.