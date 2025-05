L'Eliana presenta la IX edició de La Marcel que omplirà els carrers d'arts escèniques

L'Ajuntament de l'Eliana va presentar ahir la nova edició de la Mostra d'Arts de Carrer de l'Eliana (MARCEL) que arriba carregada de propostes de teatre, dansa, circ i música per a tots els públics i en diversos escenaris urbans del municipi. La IX edició, que se celebrarà el cap de setmana del 9 a l'11 de maig amb un total de 13 espectacles d'alta qualitat artística, congregarà companyies de prestigi a nivell nacional i internacional i també a grups amateur de la localitat.

Com és habitual, arrancarà amb la secció Off el divendres 9 amb el debut en el certamen de Dansart l'Eliana, entitat dedicada a la dansa en totes les seues formes d'expressió i de recent creació, que oferirà l'espectacle ‘Un viatge en el temps’. Es completarà la vesprada amb les veteranes companyies locals Aplae, amb ‘El hechizo del revés’, i Teatreliana, amb ‘Talento en la plaza’.

La tard-nit del dissabte oferirà un total de cinc espectacles, que inclourà proposades com ‘Katapumtum’, amb Fanfi García i dedicat al públic més infantil; Cercavila Disparatorio Circ, espectacle itinerant pàra tots els públics; les divertides peripècies d'una senyora de la neteja en ‘Weet floor’, amb Cris Clown; l'estrena de Produccions Scura, ‘Àlien’s Foc’; i les acrobàcies sobre trapezi de Kanbahiota Trupe amb ‘La coquette’.

El matí de diumenge, el públic se sorprendrà amb la Batukada infantil dels centres educatius de l'Eliana, amb instruments de materials reciclats; l'espectacle itinerant ‘A la fresca!’, amb Anna Confetti, basat en el sa costum encara vigent d'asseure's al carrer a prendre el fresc; i ‘Woof’, un espectacle interactiu amb Pere Hosta amb un ca com a protagonista.

Es clausurarà el certamen el diumenge a la vesprada amb ‘Tanc Gurugú’, de Asaco Produccions, espectacle itinerant que desembocarà en la Plaça del País Valencià on els ja coneguts pel públic elianero La Troupe Malabo tancaran de manera apoteòsica amb ‘Eirené: bajo la carpa del cielo’.

L'acte de presentació va comptar a més amb la projecció del documental ‘A peu de carrer’ i posterior col·loqui amb el seu productor Tomás Ibáñez. En la web lamarceleliana.es, està arreplegada tota la programació, les novetats i la informació de les últimes edicions.

L'alcalde Salva Torrent ha afirmat que ‘ens trobem davant la millor mostra possible’ i ha convidat a la ciutadania, siga el que siga la seua edat, a no perdre's aquest ampli i ambiciós programa en el qual trobaran espais per a la reflexió, per a la diversió i per a la participació.