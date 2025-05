Un viatge intercontinental de la mà de grans autors cap a l’essència humana

L’actor, director, dramaturg i fundador de la companyia l’Om Imprebís, Santiago Sánchez (València, 1965), celebra 40 anys sobre els escenaris amb l’espectacle ¿De dónde venimos?. Amb música en directe de Víctor Lucas i sota la direcció de Hassane Kouyaté, Sánchez realitza un viatge teatral a través de les veus de l’art i la cultura de tres continents per a establir un lloc de trobada amb l’espectador entorn de les qüestions essencials de la vida i l’ésser humà. L’obra, produïda pel Centre Internacional de Teatre Actual (CITA) i l’Om Imprebís, s’estrena a València a la Sala Off, on estarà en cartell els dissabtes de maig.

Per a Santiago Sánchez, ¿De dónde venimos?, «és un espectacle de maduresa artística gràcies a la trajectòria i per poder integrar moltes de les tècniques del teatre que hem desenrotllat». «És també una reflexió sobre el temps, sobre el que és la vida, sobre per què té sentit hui dia continuar pujant a un escenari a fer teatre i contar històries», afig.

Quins són els moments essencials de la vida?, què motiva i condiciona el que fem?, d’on venim? A estes preguntes intenta respondre Santiago Sánchez amb les paraules de genis, de bojos, de genis-bojos, de poetes, d’escriptors, de cantautors… en la seua trobada amb els espectadors. Galeano, Mujica, Serrat, Cervantes, Pavlosky, Hampaté Ba, Reggiani, Cousse, Calderón, Ferro, Chéjov, Tchaikovsky o Lorca són alguns dels noms que ressonen en esta posada en escena, i en la qual s’exhibixen diferents tècniques teatrals, des de la màscara a la manyaga, la veu, el cos o la interpretació.

Els més de 40 anys de treball en el món del teatre en diferents cultures i llocs, com l’Argentina, el Brasil, el Perú, França, els EUA, el Marroc, Burkina Faso o Guinea Equatorial, entre altres, han permés a Sánchez crear este espectacle que ret homenatge a les nostres trobades artístiques, però també personals, afectius i emocionals i que, en definitiva, ens fan ser els qui som. Precisament, ¿De dónde venimos? presa el seu títol de l’obra de mateix nom del pintor huitoto Rember Yahuarcani, a qui Sánchez va conéixer durant la creació del projecte La Muyuna al Perú i la selva amazònica.

Santiago Sánchez. / Jordi Pla

Per a afrontar este repte interpretatiu, Santiago Sánchez s’ha unit a l’actor, griot africà i director del Festival des Francophonies, Hassane Kouyaté, en el Centre Internacional de Teatre Actual (CITA), l’objectiu de la qual és fomentar la trobada de creadors de diferents països i cultures. Els dos ja havien treballat junts en les creacions Moon i Decamerón negro.

Incertesa climàtica

En un context de gran incertesa per la crisi climàtica, social i econòmica, Sánchez i Kouyaté unixen el seu talent de nou per a explorar eixes preguntes eternes que ens definixen com a gènere humà, que tantes vegades ja s’han preguntat uns altres i que necessitem continuar escoltant i comptant per a tindre present el que ens unix. A este blegue creatiu se suma el jove músic, compositor, director i actor Víctor Lucas, a qui Sánchez va convidar fa ja quinze anys a ser part de l’Om Imprebís.

Sánchez posa d’exemple la seua trobada amb Hassane i Víctor per a fer balanç d’estos 40 anys: «Ells són la prova d’haver conegut a tota una sèrie de persones, generacions, cultures, autors i tècniques, de tot el treball que hem fet en viu i en directe, d’anar sumant trobades i experiències, que volem brindar com a regal als espectadors».

Sánchez va fundar en 1983 la companyia l’Om Imprebís, però el seu debut com a actor professional va arribar en 1985 amb Els Joglars d’Albert Boadella i l’obra Visanteta de Favara.