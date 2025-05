Les dones també compten al teatre: una trobada posa en valor el procés creatiu

Amb la finalitat de posar en valor el treball realitzat per les dones en el sector del llibre, tant en la seua faceta de creació com en la de distribució, este pròxim 9 de maig se celebra la jornada «Nosotras contamos» a la Biblioteca Pilar Faus de València. La iniciativa pretén ser un lloc de trobada en el qual visibilitzar el paper determinant de la dona en tots els seus processos i fomentar, en esta ocasió, la lectura de l’autoria femenina en l’àmbit del teatre.

La primera de les taules, coordinada per la periodista cultural Begoña Donat, aspira a ser un mapatge de la situació actual del sector i comptarà amb representants del món de l’edició, l’autoria, les llibreries i les biblioteques.

Les participants seran l’editora de la revista teatral Primer Acto, Ángela Monleón; la presidenta de la Associación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales, Isabel Martí; la copropietària de la Llibreria Ramon Llull, Almudena Amador; i la presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, Teresa Gomis.

La segona taula reunirà cinc autores teatrals. Sonia Alejo, Mafalda Bellido, Itziar Pascual, Nieves Rodríguez i Guadalupe Sáez reflexionaran juntes sobre les motivacions i el sentit de l’escriptura teatral, analitzaran la seua pròpia experiència i llegiran alguns fragments dels textos dramàtics que han publicat en Primer Acto.

L’activitat, organitzada per la companyia de teatre La Zafirina en col·laboració amb Primer Acto, s’inscriu en la segona part d’un projecte cultural que va arrancar l’any 2023, Escritos para no olvidar(me). L’obra de teatre Cuando el tiempo no tenga memoria, de Mafalda Bellido, va servir com a fil inicial per a teixir una xarxa d’activitats culturals vinculades amb l’espectacle.

La peça teatral va ser estrenada per la companyia La Zafirina tant en espais no convencionals com en sales. La seua trama posa en relleu el difícil context de la vocació literària de la dona al llarg de la història. En l’obra coneixem la vida de dos dones en la dècada dels setanta a través de la seua correspondència epistolar. Les seues cartes són llegides en l’actualitat per altres dos dones que en la troballa descobrixen les traves imposades per la societat que les seues autores van haver de sortejar, així com les limitacions de llibertat que els van impedir dedicar-se a la seua vocació.

Entre les activitats que es van emportar lligades al muntatge destaquen la posada en marxa de tallers literaris, debats postfunció, trobades amb escriptores i mediació de públic. En tots ells es buscava promocionar a les escriptores oblidades que figuren en la nòmina d'autores que es destaquen en la peça teatral.

Rescatar de l'oblit a les escriptores espanyoles silenciades

Ara, eixe projecte continua la seua marxa amb “Lecturas para no olvidar(me)”, coordinat per Mafalda Bellido i Alicia Sellés, bibliotecària, documentalista i presidenta de la Fundació Full - Fundació pel Llibre i la Lectura.

La jornada “Nosotras contamos" s'enmarca dins d'esta iniciativa, així com la posada en marxa d'un club de lectura que des de març s'està realitzant a la comarca de l'Alt Palància de manera itinerant i que compta amb més de 80 persones inscrites. El fil conductor d'este club és el coneixement de la vida i l'obra de les escriptores espanyoles silenciades, així com la intenció d'aprofundir en el seu discurs feminista.