Els Moros i Cristians d’Alcoi vibren amb més de 3.000 músics

Alcoi està vivint una nova edició dels seus Moros i Cristians. Des d'ahir i fins a demà, 5 de maig, més de 3.000 músics procedents de societats musicals de tota la Comunitat Valenciana omplin els carrers de pasdobles, marxes mores i cristianes, acompanyant cada moment clau d’unes festes que tornen a consolidar-se com una expressió cultural i musical de primer ordre.

La música va prendre protagonisme des del primer instant. El divendres 3 de maig, l’Himne de la Festa, interpretat per centenars de músics a la Plaça d’Espanya, donava inici als grans dies. Durant el Dia de l’Entrada, hui, bandes i filaes conformen un binomi inseparable, omplint de ritme, emoció i germanor els carrers d’Alcoi.

La música, l’ànima de cada pas

Un any més, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha impulsat la campanya #ColoriSo per a convidar els músics a compartir la seua experiència.

«Compartim l’esperit dels Moros i Cristians, el nostre valor patrimonial i el potencial com a pol atractor de turisme, festiu i cultural». Daniela González — Presidenta de FSMCV

Un dels missatges centrals llançava una reflexió contundent: “Sense música, els Moros i Cristians no serien el mateix. La música de banda acompanya cada pas, cada mirada, cada emoció. La festa que emociona al món batega a ritme de pasdobles, marxes mores i cristianes. La música és l’ànima d’Alcoi.”

El Dia de l’Entrada: la ciutat obri el seu cor

Hui les melodies marquen un dels moments culminants de l’any a Alcoi. Les bandes acompanyen les filaes en un recorregut que posa la ciutat de gom a gom. El missatge de la FSMCV per a este dia ho expressa així: “La música marca l’inici de tot. En el Dia de l’Entrada, cada compàs, cada pasdoble i cada marxa mora i cristiana obri el cor d’Alcoi al món. Sense les nostres bandes, el primer gran crit de festa no seria possible”.

Les societats musicals protagonistes a les entrades i actes de Sant Jordi als Moros i Cristians d’Alcoi. / Miguel Ángel Calvo / FSMCV

Sant Jordi: l’últim batec d’uns dies plens de música i tradició

Encara queda el moment més emotiu: este dilluns 5 de maig, Alcoi celebrarà el Dia de Sant Jordi amb una jornada plena de música i emoció. La música tornarà a ser el fil conductor de la jornada, acompanyant les cerimònies, la processó i els moments de germanor que tanquen unes festes que bateguen amb una força especial.

Un reconeixement al valor cultural de la música de banda

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha subratllat la importància de la música en la festa: «Compartim l’esperit dels Moros i Cristians, una festa reconeguda pel valor patrimonial, també pel nostre potencial com a pol atractor de turisme, festiu i cultural».

La música de banda, reconeguda com a Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial d’Espanya, dialoga així amb els Moros i Cristians d’Alcoi, declarats Festa d’Interés Turístic Internacional.

Amb la celebració de Sant Jordi, Alcoi posarà punt final a uns dies on la música, la tradició i la festa s’han donat la mà. Tot just després, la mirada de les societats musicals es dirigirà cap a Alacant, on en juny arribaran les Fogueres i la música tornarà a ser protagonista de les grans festes valencianes.