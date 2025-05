«Un instant de bellesa» explora la tragèdia humana després de la dana

Un instant de bellesa es la primera dramatúrgia sobre la tragèdia humana causada per la dana del 29 d’octubre de 2024 que puja a les taules. L’obra, que girarà per 16 localitats valencianes, debuta a la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau.

El projecte teatral europeu Escena Erasmus de la Universitat de València, Premi d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2023, s’endinsa així, en el seu setzé espectacle, en la desolació que provocà una catàstrofe sense precedents al sud de València, colpejant i marcant tot un poble per la tragèdia.

Presentació del projecte / Levante-EMV

A través dels textos de reconeguts autors i autores de l’escena cultural actual, alguns dels quals visqueren en primera persona aquella terrible experiència, Escena Erasmus UV explora les emocions i els sentiments de les persones que van veure desaparéixer la vida tal i com la coneixien al pas de l’aigua i la brutícia, però també com enmig del caos i la destrucció aparegueren sorprenents flaixos de llum en forma de fileres de persones voluntàries i campanyes solidàries arribades de tot el món per a recordar-nos que sí es pot renàixer del fang.

Capacitat de resistir amb empatia

L’espectacle reflexiona al seu torn sobre la bellesa que, malgrat el dolor, pot arribar a sorgir de les catàstrofes naturals que han de suportar els éssers humans: incendis, terratrèmols, tsunamis i inundacions. Una bellesa humana que aplega sense demanar-la i que consola a les víctimes en moments de tanta tristesa.

Un instant de bellesa és una producció de la Universitat de València amb la gestió de la Fundació General UV i el suport de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i el director de l’obra, Josep Valero, qui ha justificat el títol de l’obra «perquè la bellesa enmig de la catàstrofe és la capacitat de resistir amb empatia i solidaritat».

El guió ha estat escrit per Carles Alberola, Carmen Amoraga, Máximo Huerta, Maria Andrés, Joaquín Camps, Marta Toso, Jaime Millás, Sara Olivas, Sergio Serrano i Anna Marí; i la dramatúrgia ha estat coordinada per Daniel Tormo. Representarà l’obra un elenc format per huit estudiants Erasmus i valencians: Lluna Avellaneda, Ollie Binnie, Yasmin Chaabane, Jordi Casamayor, Dolores E. Noriega, Laura Luque, Romain Timmermans i Àngels Vaca. Elles i ells tindran ocasió de conéixer el territori durant les gires .

Aquest projecte combina la creació artística amb una experiència de convivència i intercanvi entre estudiantat universitari europeu i les comunitats dels nostres pobles, generant espais de reflexió compartida i diàleg intercultural.

La gira arribarà a huit municipis de la província, oferint una jornada completa que culmina amb l’espectacle teatral i un col·loqui obert amb el públic.