Retrats de Esther Cidoncha per a celebrar el Dia Internacional del Jazz

L’Institut Valencià de Cultura i la galeria ValenciaPhoto commemoren el Dia Internacional del Jazz amb l’exposició de vint fotografies d’Esther Cidoncha (1961-2016), que va fer la seua carrera entre València i Madrid i es va situar com una de les grans retratistes del gènere. L’exposició s’inaugura este dilluns, 5 de maig, i podrà visitar-se fins al 8 de juny.

Les fotografies seleccionades per a l’exposició formen part d’una col·lecció que la família de la fotògrafa valenciana va donar a l’IVC després de la seua mort. Les imatges, datades entre 1991 i 2014, estan preses en escenaris històrics com el desaparegut club Perdido, de València; el Club de Música i Jazz San Juan Evangelista, de Madrid, The Spotted Cat Jazz Club de Nova Orleáns o festivals a Móstoles, Sant Sebastià, Baiona o Roma.

Exposició de la fotògrafa Esther Cidoncha / Esther Cidoncha

Entre els músics retratats hi ha veterans com el pianista Ran Blake, el bateria Al Leavitt i el trompetista Irvin Stokes, així com protagonistes de l’escena actual com el guitarrista Lionel Loueke i les cantants Dee Dee Bridgewater o Cécile McLorin Salvant. Les fotografies són en la seua majoria en blanc i negre, encara que hi ha algunes també en color, pel qual es va interessar Cidoncha en els seus últims anys com a fotògrafa.

Pionera de la fotografia

La valenciana Esther Cidoncha (1961-2016) va ser una pionera de la fotografia de jazz en esta ciutat i va retratar alguns dels màxims exponents del gènere. Cidoncha, després de dedicar-se a la dansa contemporània i al disseny gràfic, va viure la fotografia de jazz com una de les seues grans passions i va afirmar que “el jazz et dona el que la vida et lleva”.

Buscadora en els seus retrats del gest íntim i de la complicitat del músic, “Esther Cidoncha sap captar agudament en els músics de jazz eixa presència imponent i sense arrogància tan particular d’ells”, va dir sobre ella l’escriptor Antonio Muñoz Molina, gran aficionat a esta música.