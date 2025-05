Cabanyal Íntim qüestiona com habitem el món des de diferents llenguatges escènics

El Festival Cabanyal Íntim se celebrarà del 15 al 18 de maig amb el lema «L’Hàbitat», una «invitació a reflexionar sobre com vivim l’espai, el cos i la memòria des de l’escena contemporània a través d’una vintena de peces de teatre, dansa, titelles, música i propostes familiars».

L’organització ja ha revelat el cartell i la programació de la seua nova edició, que torna a posar en relleu que el Cabanyal «és més que un barri, és història viva, comunitat i resistència, un espai habitat pels qui el viuen i gaudixen cada dia amb carrers que guarden memòria mentre els seus habitants continuen teixint llaços malgrat els persistents intents de despullar-los de les seues llars», explica el nou director artístic del festival, Jacobo Julio.

Enguany explora l’hàbitat «perquè habitar no és només ocupar un espai, és defensar-lo, cuidar-lo o transformar-lo sense perdre la seua essència, preguntar-nos sobre com volem viure i quin llegat volem deixar en cada racó que trepitgem».

Seran escenari de la programació d’esta nova edició les tradicionals cases que de manera altruista cedixen els seus propietaris al festival, junt amb comerços, escoles com el Col·legi Santiago Apòstol, centres culturals com l’Escorxador i Reina 121, teatres com el Teatre El Musical (TEM), locals d’oci com La Fábrica de Hielo i La Batisfera, comerços del barri com Novetats Nebot i Fèmina Corsetería, així com els propis carrers o places del barri.

En esta nova cita, els llenguatges escènics s’entrellacen amb les històries del barri, amb crítica, humor, poesia i rebel·lia. Moltes de les peces giren entorn de la gentrificació i la pèrdua de la llar, com «Esta obra gentrificada» de Atirohecho, una sàtira directa sobre la turistificació del Cabanyal, o «Welcome», de Miguel Ángel Sweeney, que proposa un recorregut teatral pels carrers del barri per a observar la seua transformació amb una mirada crítica.

El to canvia, sense abandonar el compromís, en obres com «Ma casa» de La Otra, que aborda amb tendresa, drama i humor el dia a dia d’una anciana en un pis compartit, o «Win Win» de La Negra, que convertix en comèdia les tensions quotidianes entre mestresses i inquilines. I des d’un llenguatge físic i poètic, la dansa de «Los hogares invisibles» de Fil d’Arena i Unrwa CV, que dona veu als qui han sigut desplaçats de les seues llars, entrellaçant la causa palestina amb la memòria de l’exili.

Dansa i 'performances'

També hi ha diverses propostes que transiten per la fragilitat del cos i la seua potència com a eina de resistència. Un exemple són les que s’exhibiran en alguns aparadors del barri, com el Laboratori de dansa en vitrines del Conservatori Nacho Duato, fins a les accions en viu més radicals que acollirà la 9é edició de Territori Performance en el Teatre Musical, com «Ephemeral Sculptures» de Mario Montoya; «Cascada cae dormida» de Kira Pérez; «Palmera» de Juana Varela; l’acció poètica i ambiental amb un bloc de gel de «Variaciones SOS» d’Ada Vilaró; o la proposta com a colofó emocional i polític de «The Big Crunch» de María San Miguel (Projecte 43-2).

La dramatúrgia, per la seua part, explorarà el fracàs, la memòria i l’ofici d’actuar, com l’estrena de «Fracasa otra vez, fracasa mejor» de La Subterránea, «Efímer» (escriptura d’un actor silent), de la companyia colombiana Casa del Silencio.

Per als més menuts, les titelles d’«Üiqü&is» de La Panda de Yolanda; i la música arribarà amb Los Malos. Hi haurà espectacles gratuïts i altres amb un preu entre 8 i 14 euros.