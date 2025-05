Amistat i estima són valors impagables. En alguns casos, creen relacions intenses de fidelitat. Fan que acabem seguint-nos mútuament uns i altres. La situació pot expressar-se a través de la locució ‘(a) on va la corda, va el poal’. S’utilitza per a indicar que dos persones van juntes i són inseparables. Una expressió pareguda és ‘ser corda i el poal’.

Quan esmentem ‘on va la corda va el poal” no s’ha de pensar necessàriament en la submissió. Els dos éssers humans que en formen part generen sentiments compartits i pensaments fusionats. Eixos ingredients es mantenen dins del poal. Mentrimentres, la corda aporta la força i la intensitat en la relació. L’actuació entre dos individus o conceptes, com a poal o corda, és intercanviable.

En la nostra família ‘on va la corda, va el poal’. La meua filla Meritxell es troba a 2.700 km. Esta raó no ha impedit que celebràrem amb ella l’aniversari. Fins a Tenerife hem marxat per a preparar-li una senzilla festa. El contacte sentit entre pares i filles es fonamenta en eixa locució. Fins que no les tens, no ho comprens totalment.

La relació entre una llengua i els seus parlants es definix clarament dient que ‘on va la corda, va el poal’. Però, el lligam no s’ha de basar en una obediència cega dels usuaris. La necessària normativització ha de respectar la vivacitat i la genuïnitat. Trobe que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va entendre-ho quan es fundà, encara que alguns sectors universitaris no ho compartiren llavors o que els més populistes no ho comprenguen ara.

Continuant amb el tema lingüístic, cal dir que la relació entre els certificats administratius que avalen els coneixements del valencià i la capacitat de comunicar-se en la llengua ha de ser verdadera, de manera que ‘on va la corda va el poal’. Preocupa que set de cada deu jóvens no entenen l’anglés, a pesar d’estar 13 anys estudiant-lo. La dada fa pensar que passe alguna cosa pareguda amb l’idioma propi. Així que, caldria preguntar-se si resulta positiu convalidar certificats de la Generalitat a l’alumnat de notable dels instituts.

En definitiva, disfrutem de ser corda o poal. Tant es fa. No pensem que és una relació de dependència sinó de fidelitat i estima. L’amistat són les ganes de compartir generosament amb l’altre, amb sinceritat i sense la necessitat imperiosa de tocar-se.