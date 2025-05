Netanjahu té els dies comptats?

No es fàcil entendre que hi haja tanta maldat al cor de Netanjahu, ni als dels partits religiosos que li donen suport, perquè estan aplicant contra els palestins tants atacs sense mesura, assassinats, crueltat, sadisme... actuacions similars a les que els aplicaren els nazis. Es difícil enrendre els israelites, lamentablement.

Israel invoca el dret a defendre’s i a aplicar justícia per l’imperdonable agressió que patiren, a mans de Hamàs, que donà peu a la dura resposta i contra-resposta de la guerra de Gaza. amb la qual s’estan castigant els palestins i els israelites recíprocament. De tota manera, els palestins també tenen dret a les terres que han estat seues, com a mínim des que marxaren els jueus i per això la solució justa és la dels dos estats convivint en Palestina.

Per altra part, Netanjahu necessita que la guerra dure tant de temps com puga ser, perquè té un judici per corrupció, ajornat fins que s’acabe la guerra. i és per això que no vol que s’ature, ni que s’acabe.

Netanjahu, a més dels fronts bèl·lics (Cisjordania, Líban Iemen, Síria...) que li van bé per salvar el cul, també té oberts fronts interiors en contra: l’oposició de sectors de l’exèrcit, la dels reservistes, la societat civil espcialment les famílies que tenen algun membre retingut pels palestins, i, sobre tot, té en contra el mateix Tribunal Suprem, que ell intenta suprimir o controlar. També té en contra el Tribunal de la Haia per crims de guerra. Lamentablement, Netanjahu compta amb l’ajut dels USA, on el lobby jueu és molt potent i especialment compta amb Trump, que ajuda Israel amb’armament.

En aquestes circumstàncies, Netanjahu ha dit que vol posar fi a la guerra, exactament el proper octubre, quan farà dos anys que començà. Ha de destruir, però, totes les capacitats militars i civils de Hamás i al respecte el Mossad opina que si no ho fa, Hamàs haurà guanyat la guerra.

Des del 7 d’octubr fins a aquests dies els atacs israelites han provocat 52.314 víctimes mortals i 117.792 ferits, amb mils de morts sota les runes, xifres que augmenten cada dia. Avui mateix tots els informatius han presentat escenes terribles de centenars de criatures intentant aconseguir els pocs queviures que estaven repartint des d’uns camions. La OMS ha advertit que la qüestió alimentària i la sanitària, especialment dels xiquets, està a punt de col·lapsar, perquè Israel no deixa passar camions, retinguts a la frontera d’ Egipte...