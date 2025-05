Castelló busca noves mirades musicals sobre el seu territori

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i la Diputació de Castelló han convocat una nova edició del Concurs de Composició per a Banda Simfònica, amb l’objectiu de continuar ampliant el patrimoni musical de la província i projectar el talent dels compositors i compositores que han nascut o resideixen a la Comunitat Valenciana.

Les obres guanyadores s’interpretaran al Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló en 2026. / Levante-EMV

La convocatòria, que arriba a la seua segona edició, pretén no sols enriquir el repertori bandístic valencià amb obres originals, sinó també reforçar la relació entre música i territori, animant els autors a inspirar-se en elements identitaris de la província: paisatges, fets històrics, tradicions, monuments o figures il·lustres. El termini de presentació de propostes finalitzarà el pròxim 5 de setembre de 2025, i les obres s’hauran d’entregar presencialment o per correu postal a la seu de la FSMCV a València.

«La música és una eina d’identitat i cohesió territorial, i aquest concurs permet no sols donar suport al talent creatiu, sinó també projectar una mirada musical sobre Castelló. Des de la FSMCV entenem que una federació moderna ha d’estar també al servei de la creació, no només de la interpretació», destaca Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Una finestra al repertori contemporani

Com ja es va fer en la primera edició, les peces guanyadores s’inclouran com a obra obligada en el pròxim Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló, que se celebrarà a la primavera de 2026. Esta visibilitat suposa una oportunitat significativa per als compositors seleccionats, que veuran interpretades les seues creacions per agrupacions de primer nivell.

“Aquest concurs és una oportunitat per enriquir el patrimoni musical de Castelló i projectar la seua identitat a través de la música”, Daniela González.

Els compositors guardonats en la primera edició van rebre recentment un diploma de reconeixement per part de la Diputació de Castelló, en el marc del XLVI Certamen Provincial de Bandes de Música. Esta gest tanca un cicle i posa en valor la connexió entre el treball creatiu i la seua difusió a través de les bandes participants en el certamen.

La convocatòria de 2025 manté les mateixes línies mestres: obres per a banda simfònica d’autoría original, inspirades en la província de Castelló, presentades per compositors majors de 18 anys amb residència a la Comunitat Valenciana. L’objectiu és consolidar una plataforma de suport i projecció, no només per als autors, sinó també per al conjunt del sector musical valencià.