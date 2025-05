Francesc Mulet (Sant Mateu del Maestrat, 1624 - València, 1675) va ser un frare dominic que, a més, sembla que va escriure versos procaços i divertits -entre altres coses- i a qui se li han atribuït, des del segle XIX, un parell d'obres de teatre que passen per ser dues mostres importants de la comèdia barroca valenciana en la nostra llengua. Fins ací, tot sembla una cosa bastant raonable i que, després d'haver estat comentada per veus tan dispars com Constantí Llombart o Joan Fuster, i suposadament aclarida per Ricard Bellveser amb el seu volum El "pare" Mulet (1624-1675). Un enigma desvelado (València, 1987), continua sent, a hores d'ara, tan enigmàtica com al principi. I això, per obra de l'erudit catedràtic gironí Albert Rossich, el qual, en un article seu del 2013 -i en el qual em consta que va treballar durant bastant de temps-, conclou que aquelles dues peces teatrals atribuïdes a Mulet, La infanta Tellina i el rei Matarot i Los amors de Melisendra són textos de diferents autors i, encara, del segle XVIII més que no del XVII, com correspondria si fossen de la mà del dominic santmatevà.

Això -vull dir, la indefinició amb què els podia percebre, abans del treball de Rossich- ha fet que, des de sempre, jo haja refusat acostar-me a aquells papers, malgrat que en un moment de joventut -i mentre dotava de carn un esquelet d'article que havia remès Kenneth Brown a Antoni Ferrando-, li vaig atribuir a Mulet uns versos que encara em semblen possibles del frare dominic, sense aclamar-me ni a Déu ni al dimoni, i sense que Brown hi tingués res a veure, en un treball publicat el 1990. D'aleshores ençà, sempre he passat de puntelletes, si he hagut de fer alguna referència a Mulet i a la seua obra poètica i teatral. Entre altres coses perquè, en algun moment, Bellveser em va manifestar la seua voluntat de fer una tesi doctoral dirigida per mi, sobre el tema. La mort d'aquell poeta i estudiós ens va privar d'aquelles aportacions seues que, potser -ara sí-, haurien estat definitives per descobrir tots els enigmes que tanquen aquells textos que se li atribueixen i que no són un cas aïllat: al rector de Vallfogona també li van "encolomar" molts poemes que ell mai va veure.

Revisar tot el que sabem sobre Mulet, és encara necessari per conéixer bé la seua personalitat literària i per saber, finalment, quines obres són seues i quines no. Però també sé que encara ens trobem lluny de resoldre-ho.