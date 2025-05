Premi a la trajectòria d'Empar Ferrer i Abril Zamora

El dia gran de l’associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ja té les seues nominacions i els seus premis honorífics. La presidenta María Almudéver ha donat a conéixer el nom dels professionals de les arts escèniques que optaran a cadascun dels premis en les diferents categories que se lliuraran en la gala que se celebrarà el dilluns dos de juny en el Teatre Principal de València.

Un dels guardons que ja es coneix és el Premi Narcís 2025, que serà per a l’actriu Empar Ferrer, en reconeixement a la seua trajectòria artística i el seu compromís amb el teatre valencià. L’altre reconeixement honorífic anunciat ha sigut el Premi Taules 2025, que serà per a l’actriu, escriptora, guionista i directora Abril Zamora, per la seua rellevància en el panorama audiovisual actual, la seua valentia en visibilitzar la realitat del col·lectiu trans i el seu enorme impacte com a figura pública.

En l’apartat de teatre, les nominacions per al premi a la Millor Interpretació Femenina són per a Laura Romero per Insomnio-Noche de verano, Laura Useleti per Cinc minuts, Lucía Aibar per La mujer más fea del mundo i Marina Alegre per Coral Romput. Per al premi a la Millor Interpretació Masculina de Teatre estan nominats Ernesto Pastor per La mancha, Toni Agustí per Quatre dies i quatre nits. Valparaiso, i Xavo Giménez per Yo soy 451. Les nominades com a Millor Actriu de Repartiment en teatre són Amparo Fernández per Insomnio-Noche de verano, Mamen Mengó per Mi avión de papel i Tània Fortea per Don Roberto. En l’apartat de Millor Actor de Repartiment de teatre estan nominats Pep Ricart per La mancha, Toni Misó per Don Roberto i Sergio Escribano per Mar i cel.

Premis Aapv 2025 / Levante-EMV

Pel que representa al Cinema i la Televisió, per a la Millor Interpretació Femenina d’Audiovisual, les nominades són Carmen Asecas per La Promesa, Conchi Espejo per Valenciana, Neus Agulló per L’àvia i el foraster i Tània Fortea per Valenciana. Com a Millor Interpretació Masculina estan nominats Héctor Juezas per Capitanes, Óscar Lasarte per ¿Es el enemigo? i Nelo Gómez per L’Alqueria Blanca. Les nominades com a Millor Interpretació de Repartiment d’Audiovisual són Lorena López per La casa, Resu Belmonte per Valenciana i Empar Ferrer per L’àvia i el foraster, mentre que en l’apartat masculí estan nominats Jordi Ballester per L’àvia i el foraster, Álvaro Báguena per Tú no eres yo i Roberto Hoyo per Dieciocho.

Doblatge

En doblatge les actrius nominades són Greta Ruíz per La última sesión de Freud, Lúcia Aránega per South Riding i Marina Vinyals per La dama d’or. Els actors nominats en la categoria de doblatge són Alex Moreno per El pitjor treball de ma vida, Nelo Gómez per El triomf i Rafa Albert per Totes els criatures grans i menudes.

Els actors i actrius revelació obtindran el premi Crisálide, per al que estan nominades enguany en la categoria femenina les actrius Aurora García Agud per After·Sun, Esto ya no es el banquete, A-fràgil, El fin de la historia i Última Lluna de Mercucio Montesc, Carla Almería per After·Sun, Lula Heredia per Princeses, cavallers i dracs, el dia que deixàrem de ser xiquets i María Covadonga per La mancha. Quant a la categoria masculina opten al premi Crisálide els actors Alberto Martín de Miguel per La mancha, Tangana i Solanes, Juan Benavent per Laila, Mauro Cervera per Valenciana i Sergio Martín per Princeses, cavallers i dracs, el dia que deixàrem de ser xiquets.

En total són 40 les nominacions que optaran el pròxim 2 de juny a un dels premis que atorga el sindicat d’actors i actrius professionals valencians. Els premiats es decidixen mitjançant una votació dels associats de l’AAPV i un jurat integrat per reconeguts professionals del sector.