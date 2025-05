Cabanyal Íntim, una recepta escènica amb humor, crítica i… una paella dramàtica

El Festival Cabanyal Íntim torna a convertir-se en el motor cultural del barri amb l’inici de la seua 13a edició, que començarà demà a les 20:30 h al Teatre El Musical (TEM). L’acte inaugural donarà pas a tres dies amb una extensa programació articulada sota el lema L’hàbitat i amplificada amb activitats paral·leles.

La inauguració comptarà amb la participació de Maria José Peris, Isabel Latorre i Aurora García Agud amb una proposta escènica que combina talent local, emoció i compromís artístic. La nit continuarà amb el Bingo Musical Las Liantas, un espectacle irreverent i participatiu que arriba des del Baix Aragó de la mà d’Ester Blanco i Lydia Vera. En clau de clown, música i humor, aquest bingo gens convencional es presenta com una experiència escènica lúdica, divertida i apta per a tots els públics.

La programació d’aquesta edició inclou una selecció de peces breus i llargues de teatre de text, noves dramatúrgies, comèdia i teatre físic, juntament amb propostes familiars, itinerants, de dansa, musicals i performatives, moltes d’elles en estrena absoluta. L’escena local comparteix espai amb creadors nacionals i internacionals que aposten per llenguatges arriscats i compromesos amb la realitat contemporània.

Cabanyal Íntim / Levante-EMV

Visita guiada per la fauna

Les activitats paral·leles del festival completen la programació amb propostes que fomenten el pensament crític, el diàleg comunitari i la participació del públic. Entre elles destaca la lectura dramatitzada de Pájaros –Premi Nacional de Dramatúrgia 2024 del Ministeri de les Cultures, les Arts i els Sabers de Colòmbia– del dramaturg colombià Erik Leyton Arias, un autor centrat en la memòria, la violència i els vincles familiars, que estarà acompanyada d’un col·loqui posterior moderat per la directora valenciana Isabel Requena. També es presenta SÓLO, un monòleg lingüístic a mig camí entre l’humor, la divulgació i l’escena, creat i interpretat per Paco Inclán, escriptor i performer valencià conegut pel seu treball amb el llenguatge i la ironia. La reflexió s’estén al territori amb la visita guiada Els altres habitants, una proposta original de Guiding Architects València que convida a descobrir la biodiversitat no humana del barri, trencant la mirada urbana tradicional i generant consciència ecològica.

Taller

En l’àmbit formatiu, l’actor i director colombià Juan Carlos Agudelo, fundador de la companyia Casa del Silencio i referent internacional del teatre físic, impartirà el taller Poètica i universalitat en el teatre físic, on compartirà tècniques escèniques i dramatúrgiques centrades en el cos i el moviment. I com a plat que no podia faltar en aquest menú escènic, el col·lectiu Croquembouche –format per l’artista Manuel Ibarra i la creadora visual Nadine Strzelczyk– proposa al públic la degustació de la Paella Dramàtica, una acció de cuina en viu que, entre tapa i arròs, ofereix una mirada crítica i poètica sobre el consum, la identitat i els imaginaris del Mediterrani, acompanyada pels artistes Pepe Laza i María Isabel Fernández Moreno. Aquestes activitats expandixen el festival més enllà dels escenaris i conviden a experimentar el Cabanyal des de la creació col·lectiva, la cultura compartida i la participació veïnal.