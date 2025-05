València acull una exposició itinerant dels 10 años de regnat de Felipe VI

L'Almodí acull des de este dijous l'exposició 'Felip VI: Una dècada de la història de la Corona d'Espanya', una mostra que repasa la primera dècada des de la coronació del cap de l'Estat. L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha presidit la inauguració i ha destacat la importància d'estos 10 primers anys del regnat del rei Felip VI, “de fermesa institucional, de responsabilitat exemplar i, sobretot, de servici constant a Espanya i als espanyols”.

Però, sobretot, l'alcaldessa ha destacat “amb especial emoció la presència constant i pròxima de Sa Majestat el Rei Felip VI en els moments més difícils que hem viscut recentment: la tragèdia provocada per la dana que va assolar bona part de la província de València fa només uns mesos”. “Aquells dies tràgics –ha evocat María José Catalá- van deixar cicatrius profundes, materials i humanes, en el nostre territori. I la Corona, junt amb els equips d'emergència i als milers de voluntaris, va contribuir a refer-nos d'eixa tragèdia”. “La visita de Ses Majestats a les zones afectades va ser un acte de profund significat”, ha defés Catalá, qui ha subratllat que “quan el país patix, la Corona espanyola no dubte ni vacil·la”.

L'exposició fotogràfica 'Felip VI. Una dècada de la història de la Corona d'Espanya' / MAO/Ayto

Fins al 29 de juny

L’Almodí acollirà esta exposició fotogràfica fins al pròxim 29 de juny. Es tracta d'una mostra itinerant, realitzada en col·laboració amb la Diputació de la Grandeza, la Fundació Cultural de la Noblesa Espanyola, i la Real Maestranza de Caballeria de València, que ja ha visitat diferents ciutats de l'Estat, des que va ser inaugurada al Palau Reial de Madrid.

Les persones visitants podran gaudir dels diferents continguts sobre esta primera dècada de regnat, que s'emetran en un vídeo documental realitzat per a l'ocasió, així com través de més de 20 fotografies de gran format, en les quals s'evoquen els esdeveniments més importants d'estos deu anys de Felip VI com a cap de l'Estat, en diferents àmbits: esportiu, social, institucional o cultural, tant en el context nacional com internacional.

Projecte nacional

L'exposició forma part d'un projecte nacional comissariat pels acadèmics d'Història i de Belles Arts Enrique Moradiellos i Publio López Mondéjar, i del qual l'arquitecte Francisco Bocanegra és responsable de la museografia. Es tracta d'una mostra itinerant que recorre el país des de l'any passat, 2024, i durant el primer semestre de 2025, amb escala en diferents ciutats gràcies al suport de les respectives Reales Maestranzas de Caballería de cada ciutat.

L'exposició ha visitat ja l'Alhambra de Granada, l'Alcázar de Sevilla, la Real Maestranza de Caballeria de Saragossa, la Fundació Duques de Soria, el Palau de la Diputació Provincial de Ciudad Real, l'Arxiu Històric de Càceres, el Museu de Màlaga, el Palau de la Capitania General de La Corunya i l'Hospital del Rei de Melilla, entre altres punts de la geografia espanyola. Des d'esta setmana, la mostra s'oferix a l’Almodí de València amb accés gratuït, en horari de dimarts a dissabtes, de 10.00 a 14.00 hores, i de 15.00 19.00 hores; i els diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 hores.

Una "reflexió" al paper de la Corona

L'alcaldessa ha conclòs convidant la ciutadania a acostar-se i disfrutar d'esta exposició que, ha assenyalat, “no és només un testimoniatge gràfic de deu anys de regnat, sinó una invitació a la reflexió sobre el paper de la Corona en el nostre temps”. “La mostra ens recorda –ha afegit Catalá- que el rei no és una figura protocol·lària, sinó un referent d'estabilitat en un món canviant, un defensor seré de l'orde constitucional i un servidor públic que representa tots i cada un dels espanyols, sense distinció. València se suma hui a este reconeixement amb l'orgull de qui coneix el valor de la història i la importància de la continuïtat institucional”.