Rodolf Sirera, Maestrat Viu i el projecte «Espanta la por» guardonats amb els Premis Fundació Bromera 2025

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reconeixen en 2025 la trajectòria teatral i literària de Rodolf Sirera, que ha contribuït de manera significativa a acostar al públic la lectura des del teatre; la tasca de dinamització cultural, educativa i lingüística que impulsa l’entitat Maestrat Viu; i el projecte col·laboratiu «Espanta la por», de la biblioteca de l’ETNO, que reivindica l’imaginari popular valencià per despertar l’interés per la lectura entre els més menuts.

L’acte, en el transcurs del qual es lliuraran els guardons, se celebra este dissabte, a l’església del Monestir de Sant Miquel dels Reis a València. Els guardons, impulsats per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, distingeixen aquelles persones, entitats i iniciatives que, gràcies al seu impuls vital i a una destacada trajectòria cultural, representen els valors i els objectius que promou l’entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

Rodolf Sirera és un dels escriptors i dramaturgs més influents del teatre valencià. Al llarg de la seua trajectòria ha publicat més de quaranta obres teatrals, entre les quals destaca 'El verí del teatre', traduïda a diverses llengües. La seua trajectòria com a autor inclou una àmplia producció d’obres teatrals caracteritzades per una gran qualitat literària, un profund compromís social i una acurada estructura dramàtica.

A més del teatre, ha escrit guions per a televisió, ha traduït o versionat obres clàssiques i modernes al valencià, i és una figura clau de la literatura dramàtica en la nostra llengua.

En la modalitat col·lectiva, el guardó s’atorgarà a l’associació Maestrat Viu, una entitat que treballa per enfortir la identitat cultural i lingüística del Maestrat a través de diverses iniciatives que posen en valor el patrimoni literari i lingüístic i fomenten la lectura.

Amb projectes com els Premis Maestrat Viu, les Rutes Literàries, la Festa per la Llegua, l’Estiu Literari o les trobades han creat un espai de participació on la lectura es viu com una experiència col·lectiva i transformadora. El seu treball persistent al costat d’escoles, biblioteques i entitats locals ha consolidat una xarxa viva i compromesa amb la cultura en valencià.

Guardons dels premis. / Levante-EMV

Per últim, en la modalitat d’institucions públiques, es premia «Espanta la por», un projecte de la biblioteca de L’ETNO que ha crescut any rere any fins a convertir-se en una proposta cultural de referència. A partir de les figures tradicionals de l’imaginari valencià, la iniciativa ha sabut connectar patrimoni, lectura i educació amb una mirada innovadora i pròxima.

La campanya mobilitza cada tardor centenars de centres educatius, biblioteques i famílies amb activitats, publicacions i recursos que posen en valor la literatura oral i fomenten el gust per llegir entre els més menuts.

Un projecte des de 2017

Nascut en 2017 i organitzat per la Biblioteca i el Departament de Didàctica de L’ETNO, de la Diputació de València, la campanya entorn de la festivitat de Tots Sants presenta a les noves generacions figures com la de l’Home del Sac, la Tarasca, el Drac del Patriarca, la Quarantamaula, el Caro, el Gegant o les bruixes, sense oblidar a l’Home dels Nassos, Queixalets i el Dimoni.

En paraules del diputat de Cultura, Paco Teruel, que acompanyarà hui a la coordinadora del projecte, Amparo Pons, «és una proposta col·laborativa que d’una banda projecta el nostre imaginari popular i per una altra desperta l’interés lector des de la infància». Teruel, per la seua part, agraïx a la Fundació Bromera el reconeixement a la iniciativa cultural de la diputació, i posa en valor «el treball encomiable que realitzen els nostres museus».