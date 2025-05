La FSMCV busca nova batuta per a la Banda Simfònica de Dones

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha obert el termini per a seleccionar la pròxima directora de la Banda Simfònica de Dones. Es tracta d’una de les unitats artístiques més singulars i reconegudes del col·lectiu, un projecte que des de 2015 ha reivindicat el paper de la dona dins del món bandístic valencià, tant en la interpretació com en la direcció, la composició i la gestió.

La convocatòria està dirigida a directores que estiguen vinculades activament al moviment bandístic o orquestral de les nostres societats musicals. La Junta Directiva valorarà també la trajectòria artística, pedagògica i social de les candidates, així com la seua implicació amb els valors del col·lectiu. Les interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça fsmcv@fsmcv.org fins al 30 de juny.

Un projecte que ha fet història

Des de la seua fundació, la Banda Simfònica de Dones ha sigut molt més que una agrupació musical. És una eina artística i pedagògica, però també una plataforma de visibilització. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, cada any reuneix a més de 60 intèrprets de diferents edats i procedències per a oferir un programa centrat en obres de compositores o peces escrites com a homenatge a la dona.

El projecte ha sigut dirigit al llarg de la seua trajectòria per reconegudes directores com Beatriz Fernández Aucejo (2015), Merche Femenía (2018), Marita Primo (2019), Inma Mateu (2020 i 2021), Norma Comes (2022), Celia Torá (2023), Sofía Zarzoso (2024) o, enguany, Eloísa Domínguez. Cada una d’elles ha aportat una mirada pròpia, reforçant la pluralitat d’estils i sensibilitats que defineix la Banda Simfònica de Dones.

Un símbol consolidat dins del col·lectiu

La Banda de Dones no sols ha actuat en auditoris i espais emblemàtics de tot el territori valencià, sinó que també ha protagonitzat accions simbòliques d’alt impacte. Una de les més destacades va tindre lloc en 2023 a La Marina de València. La jornada va començar amb una flashmob col·lectiva, seguida d’un pasdoble pel port i un concert a La Base, epicentre cultural del port valencià. El programa, format íntegrament per obres de dones compositores valencianes, es va completar amb la participació de l’artista urbana Alba García, qui va pintar un mural en directe com a part de l’homenatge a la dona com a creadora. L'Ajuntament de València va premiar la proposta amb el Premi per la Igualtat.

«La Banda Simfònica de Dones és un espai de visibilització, creixement i compromís col·lectiu», Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Aquest tipus d’iniciatives han reforçat l’impacte de la Banda Simfònica de Dones dins i fora del moviment bandístic, situant-la com un exemple de com la música pot ser també una eina per a la reflexió i el canvi social.

Continuar una missió col·lectiva

Tal com recorda la presidenta de la FSMCV, Daniela González, “la Banda Simfònica de Dones naix com una resposta col·lectiva a una realitat històrica: la invisibilització del treball i el talent de les dones en la música. Des de fa una dècada, és també un espai de sororitat, creixement i compromís”.

La FSMCV anima totes les candidates que desitgen liderar aquesta iniciativa a presentar la seua proposta, amb l’objectiu de continuar ampliant l’impacte artístic, social i educatiu del projecte. La música en femení seguirà sonant amb força, i aquesta convocatòria és una nova oportunitat per a fer-la créixer.