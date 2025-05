Algunes recomanacions lectores contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia

Agafeu paper i llapis, perquè, amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia –commemorat el passat 17 de maig– vos deixem per ací un ventall de recomanacions lectores.

Mar Català, La Repartidora

“Per començar, voldríem recomanar 'No hi havia València', de Mercè Climent, editat per Sembra Llibres, que parla de la relació entre dos adolescents que es coneixen per internet. Des que es coneixen, no posen el focus en el gènere i quan es coneixen presencialment van molt més enllà de les concepcions habituals del gènere.

Després, recomanem també 'Resistencia bisexual' d’Elisa Coll, editat per Melusina, un llibre sobre bifòbia i bisexualitat. Molta gent ens diu que els ha servit per a deixar de ser tan dures amb elles mateixes i per reconéixer-se també com a bisexuals més enllà dels binarismes de les orientacions de gènere.

I volíem demanar, per favor, a les editorials, especialment a les valencianes, que s'animen a publicar llibres sobre temàtica lèsbica. Aquesta és una mancança molt gran del sector i estaria molt bé aprofitar aquests anys per a recuperar la història de les lesbianes, sobretot de les lesbianes del País Valencià, que van lluitar per aconseguir drets per a elles i per a totes”.

Lourdes Frasquet, Gent Ràndom

“La primera recomanació és 'Males pècores', de Christo Casas, editat per Sembra Llibres i amb traducció de Susanna Ligero. És imprescindible. Es tracta d'un assaig que recorre les reivindicacions del moviment LGTBI durant l'últim segle; però sobretot aborda la qüestió de la normalitat i com, en realitat, a través d'eixa etiqueta del que és acceptable dins d'un sistema heteropatriarcal, l'única cosa que s'aconsegueix és reproduir dinàmiques heteropatriarcals dins del mateix col·lectiu.

Per altra banda, 'La mala costumbre', d’Alana S. Portero, editat per Seix Barral, aborda de manera superinteressant la infància i l'adolescència trans i amb la intersecció de classe, perquè està ambientat a un barri obrer de Madrid dels anys 80-90. En aquesta mateixa línia, recomanem 'Las malas' de Camila Sosa, editat per Tusquets, que és una meravella del realisme màgic actual. Parla d'un grup de prostitutes transsexuals de Córdoba, Argentina, i la manera en què teixeixen xarxes afectives més enllà de la família tradicional o de les estructures més capitalistes”.

Carme Navarro, dedicada al disseny, creació i implementació de projectes d'animació lectora

“Comence per 'Semidèntics', de l’escriptora valenciana Muriel Villanueva, i editat per Angle Editorial. Realment podria recomanar qualsevol llibre d'aquesta autora perquè m'agrada molt com tracta la identitat sexual i les realitats sexuals amb total naturalitat dintre de la seua producció.

Així mateix, 'Àngel meu, foteu-me! El procés de sodomia contra Serafí Centelles' (1569) és un estudi universitari del catedràtic Vicent Josep Escartí i que està publicada en Afers. És interessant perquè, com diu el subtítol, el llibre conta el procés de sodomia contra Serafí Centelles en el segle XVI i, per tant, és una mena de testimoni amb el qual podem conéixer com la societat de l'època tractava la gent en funció de les seues opcions sexuals.

Finalment, 'Sirenes' és un dels meus àlbums il·lustrats preferits. És preciós i el seu argument és tan senzill com que el protagonista vol ser sirena. Està molt bé per llegir-lo en família, que parla sobre els estereotips femenins i masculins i com tractar-los”.

Adrián Gisbert, d’Andana Editorial

“Tenim tres propostes ben diferents entre elles. Primer, d’àlbum infantil, 'No com tots'. És un conte rimat que normalitza la diferència a través de la història d’un gosset que, al principi, es veu fora de lloc. Al final del seu viatge, tornarà a casa sent conscient i celebrant que la diversitat és natural. En segon lloc, de còmic, tenim 'Transiciones'. Ens conta la història d’Alex, que passa per un procés de canvi de sexe, a través dels ulls de sa mare. En aquest sentit, el còmic fa un esforç empàtic i didàctic important, i confronta la concepció tradicional de la identitat de gènere.

Per acabar, del segell La Caja Books, està 'Después de lo trans', un assaig d’Elizabeth Duval que aprofundeix en la concepció de la transsexualitat des de múltiples mirades (la ciència, la sociologia, l’estètica i la filosofia), i que travessa totes les discussions polítiques entorn d’ella. El llibre ha estat un gran èxit i ha traspassat fronteres; recentment s’ha publicat l’edició en alemany”.