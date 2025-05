El Hemisfèric estrena la pel·lícula ‘Leonardo da Vinci. Home Universal’

El Hemisfèric estrena el 25 de maig la pel·lícula ‘Leonardo da Vinci. Home Universal’, dirigida per François Bertrand, que explora la vida del geni renaixentista a través d'entrevistes amb experts i recreacions històriques. El documental, que es projecta en format digital en pantalla 22×11 m, complementa a l'exposició ‘Leonardo da Vinci. 500 anys de geni’, que pot visitar-se en el Museu dels Ciències i que compta amb un galeria divulgativa i immersiva.

Des dels seus humils començaments en Vinci, la seua formació a Florència, fins al seu pas per Milà i la seua arribada a França, la pel·lícula mostra el procés creatiu de les seues obres mestres com ‘La Mona Lisa’ i ‘L'Últim Sopar’, que va desenvolupar en paral·lel amb un extens treball de recerca tècnica i científica, amb innovadors dissenys i màquines molt avançades al seu temps, a més de notables estudis anatòmics.

La projecció es pregunta com és possible que la mateixa persona que va pintar ‘La Gioconda’ dissenyara el rodament de boles i oferira la primera descripció clínica de l'arterioesclerosi. Gràcies a entrevistes amb destacats especialistes en l'obra de Leonardo, l'anàlisi dels seus escrits, esbossos i pintures, a més d'efectes audiovisuals, el públic realitza un viatge en el temps per a desxifrar els grans misteris de la seua obra, destacant els seus múltiples talents com a pintor, inventor i científic.

A través de testimoniatges i relats, es mostra com la seua curiositat, el seu talent artístic i la seua passió per la ciència i l'enginyeria es van entrellaçar en una ment excepcional. El documental cerca així comprendre la vida i llegat d'un dels genis més universals i enigmàtics de la història.