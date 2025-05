Qüestionari bibliotecari: Marisol Rotglà Delhom

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

'Noruega', de Rafa Lahuerta.

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

''L’ombra del nord', de Philip Pullman.

Un llibre Que recomanes per a club de lectura.

'La trenza', de Laetitia Colombani.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

'Benilluna' o 'Aigua en cistella', de Carme Miquel.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

'El anillo', de Jorge Molist.

Quina és la primera lectura que recordes?

La col·lecció de 'Los cinco', d’Enid Blyton.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

No, m’és impossible perquè no llegiria cap dels dos. Acabaria llegint un tercer i deixant els altres dos.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

En el llit, on se’m poden fer les tantes del matí llegint.

Una frase que recordes de les teues lectures.

«Lo que vosotros digáis, pero hago lo que me da la gana porque, aunque me tratéis como una niña, sigo siendo vuestra madre», en la novel·la Un amor, d’Alejandro Palomas.

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

M’agrada Paul Auster, entre molts altres.

Quin gènere t'agrada més?

La novel·la negra, malgrat la resposta anterior.

Quina és la teua editorial de referència?

No puc triar una perquè cada editorial té un autor que m’agrada llegir.

La teua biblioteca personal està organitzada?

Intente organitzar-la per gèneres, i després per autors. Ho vaig aconseguir durant la pandèmia, però, actualment, quan afig un llibre el pose on millor càpiga.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Jo vaig estudiar Filologia, per tant, no és difícil deduir que professora d’un Institut de Secundària seria la meua professió.