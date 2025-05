Cabanyal Íntim obra el miracle del teatre sense eixir de casa

El festival Cabanyal Íntim va clausurar aquest diumenge la seua 13a edició amb un balanç més que positiu. Sota el lema "L’hàbitat", la cita va tornar a demostrar que, malgrat els recursos limitats, continua sent un autèntic miracle cultural, gràcies a l’esforç col·lectiu, el compromís veïnal i la col·laboració altruista de l’equip de voluntaris que s’hi lliuren en cada edició per fer-la possible.

“Estem molt contents d’haver pogut dur a terme una nova edició. Sempre és un miracle realitzar aquest festival, donades les limitacions de mitjans i la gran dependència del voluntariat, dels veïns del barri i de tantes persones que col·laboren de manera altruista”, assenyala Jacobo Julio, director de Cabanyal Íntim. “A més, l’anterior directora, Isabel Caballero –actual responsable del centre cultural Escorxador–, va deixar el llistó molt alt. Gràcies al seu suport i al gran treball que ha realitzat, hem pogut tirar-lo endavant amb èxit”.

La programació d’enguany ha deixat moments memorables i plens totals. Entre les propostes més destacades es troba "Ma casa", de la companyia La Otra, representada al saló d’una vivenda del Cabanyal, que va permetre al públic experimentar la realitat d’una dona madura obligada a compartir pis amb estudiants.

"Welcome", de Miguel Ángel Sweeney, va sacsejar el públic amb un recorregut itinerant que denuncia de manera directa els efectes de la turistificació al barri. La peça, que va esgotar totes les localitats, va culminar de manera impactant en un apartament d’Airbnb, un espai privat convertit en escenari que va confrontar els espectadors amb la realitat que habiten i consumeixen.

Fracasa otra vez / Eva Máñez

Teatre contra la gentrificació

En aquesta mateixa línia de propostes que traspassaven els límits de l’escènic, va destacar la singular "Paella Dramàtica", una experiència en què Croquembouche va fusionar teatre i gastronomia, amb maridatge de cervesa cortesia de Mahou, que també va penjar el cartell d’entrades esgotades.

Un altre dels moments més emotius del festival va ser protagonitzat per la companyia valenciana Atirohecho amb la seua obra "Esta obra gentrifica". Tot i veure’s afectada per la dana, que va danyar completament la seua escenografia, va aconseguir refer-la a contrarellotge, resignificant la seua proposta. El resultat va commoure el públic, que va ovacionar dempeus totes les funcions realitzades a La Fábrica de Hielo, reconeixent no només la potència del missatge, sinó també la resiliència de l’equip artístic.

L’estrena de "Fracasa otra vez, fracasa mejor", de La Subterránea al Col·legi Santiago Apòstol, va ser una altra de les propostes que va obtindre una excel·lent acollida. L’obra va apostar per un llenguatge escènic fresc i reivindicatiu, que des de l’humor va posar en valor la necessitat d’habitar espais on l’error no només siga possible, sinó també fèrtil i transformador.

Llars invisibles / Eva Máñez

La connexió colombiana

Al centre cultural Escorxador, les tres propostes programades van aconseguir omplir l’aforament al cent per cent: la lectura dramatitzada de "Pájaros", guanyadora del Premi Nacional de Dramatúrgia del Ministeri de Cultures de Colòmbia i realitzada amb el suport de SGAE, AVEET i CREADORES, va oferir una mirada fresca a les noves dramatúrgies llatinoamericanes; l’obra escènica "Üiquis" de La Panda de Yolanda, va convidar el públic a reconnectar amb la infància a través d’un univers de titelles i imaginació desbordada que va fascinar xicotets i grans; i el concert performance de Los Malos va enganxar el públic amb les seues melodies i la seua carismàtica posada en escena que va fer ballar tot el barri.

Per primera vegada a Espanya, el públic va poder gaudir del treball de la companyia colombiana Casa del Silencio, tant amb el seu muntatge escènic "Efímero" que va acollir el Teatre El Musical (TEM), com amb un taller formatiu per a professionals del sector. Molt emotiva i de gran bellesa visual va ser la peça de dansa Llars invisibles, de Fil d’arena, que va omplir completament l’aforament i el col·loqui posterior que va realitzar va contribuir a visibilitzar la situació de Palestina des d’una perspectiva íntima i compromesa.

Welcome / Eva Máñez

L'experimentació del TEM

Territori Performance es va consolidar com l’espai d’experimentació escènica a les entranyes del TEM. Es van poder veure els treballs de Maria San Miguel i Ada Vilaró per primera vegada a la nostra comunitat, juntament amb les propostes de Mario Montoya, Kira Pérez i Juana Varela. Va destacar també el solo de l’escriptor Paco Inclán, que va esgotar localitats a La Batisfera i va atraure nou públic del mateix barri.

La visita guiada Los otros habitantes, de Guiding Architects Valencia, va oferir una mirada molt diferent a les anteriors edicions, sent descrita pel públic com una de les més especials. El festival es va acomiadar amb un colofó apoteòsic: la xaranga de la Societat Musical Unió de Pescadors del Cabanyal va recórrer els carrers del barri en una clausura festiva on veïns i assistents van eixir als balcons per celebrar.

Des de l’organització ja es projecta una pròxima edició, amb el propòsit de reforçar el seu abast, sumar energies i continuar creixent sense perdre l’essència que ha convertit el Cabanyal Íntim en un referent clau de l’escena cultural independent.